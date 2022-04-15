Верещук: з Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя доїхали 2494 людини

Сьогодні з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2494 особи. / Фото: Колаж: Сьогодні, Цензор. НЕТ

За сьогодні, 15 квітня, було евакуйовано 2864 людини. Зокрема, багато людей виїхало на власному транспорті з Маріуполя та Бердянська.

Про це в Telegram написала віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Яка ситуація

За її словами, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2494 людини:

363 особи – з Маріуполя;

2131 особа – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

Водночас із міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Попасна та селища Гірське Луганської області, попри постійні обстріли, вдалося евакуювати 370 людей.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Анна Маляр заявила, що російські окупанти в Україні воюють ірраціонально, оскільки президент РФ Володимир Путін не дослуховується до порад своїх військових.

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