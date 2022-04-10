Верещук: На 10 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів – список

Ірина Верещук розповіла про евакуацію на 10 квітня. Фото: колаж "Сьогодні"

На 10 квітня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів – з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодару, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського та Рубіжного.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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Донецька область:

Маріуполь – Запоріжжя (власним транспортом).

Запорізька область:

Евакуація проходитиме власним транспортом та автобусами.

Бердянськ – Запоріжжя.

Токмак – Запоріжжя.

Місце зборів: вул. Шевченка, 5

Енергодар – Запоріжжя.

Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

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Луганська область:

Сєвєродонецьк – Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ – Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42

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с. Гірське – Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне – Бахмут.

Відновлено рух поїздів зі Слов'янська та Краматорська

Відновлено рух трьох евакуаційних поїздів, які були заблоковані через російський авіаудар по шляхопроводу в районі станції Барвінкове на Донецькій залізниці. Поїзди вже знаходяться на безпечній відстані від епіцентру авіаудару і прямують за певним маршрутом.

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