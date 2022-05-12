Верещук пояснила, як можна врятувати військових з "Азовсталі"

Ірина Верещук розповіла про порятунок військових з "Азовсталі". Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі на "Азовсталі" перебувають українські захисники, більшість з яких мають тяжкі поранення. Україна пропонує обміняти тяжко поранених бійців на полонених росіян. Водночас РФ не погоджується на процедуру екстракшн.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

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За її словами, на сьогодні тривають переговори. РФ не погодилася на процедуру екстракшн і пропонує лише капітуляцію.

"На сьогодні є лише єдиний шлях – йти покроково. Спецоперація матиме декілька етапів. Перший етап – це евакуація важкопоранених", – зазначила Верещук.

Вона нагадала, що переговори, які раніше тривали про звільнення бійців, припинені. Тому зараз розпочався новий раунд переговорів.

"Попередні завершені невдачею. Там перебувають сотні солдатів та офіцерів ЗСУ, Національної гвардії, Національної поліції, СБУ, Прикордонної служби та тероборони. Хлопців треба рятувати. Всі потребують порятунку", – додала Верещук.

Поранені на "Азовсталі" без медикаментів та в повній антисанітарії

Поранені українські військові, які залишаються на заблокованому заводі "Азовсталь", перебувають у повній антисанітарії з відкритими ранами. Не вистачає не лише медикаментів, а й навіть їжі. Захисники Маріуполя закликають ООН та Червоний Хрест організувати евакуацію поранених військових. Про це повідомив полк "Азов" в Telegram.

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Захисники "Азовсталі" вирішили показати всьому цивілізованому світу умови, в яких перебувають поранені. У повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними нестерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування.

"Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами. Військовослужбовці, яких ви бачите на фото, і ще сотні на заводі "Азовсталь" – з тяжкими пораненнями – ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ", – йдеться у заяві.

Полк "Азов" вимагає негайної евакуації поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд.

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