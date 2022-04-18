Верещук: Сьогодні гуманітарних коридорів не буде – подробиці

Ірина Верещук заявила, що з міркувань безпеки було ухвалено рішення не відкривати сьогодні гуманітарні коридори. / Фото: Колаж: Сьогодні, Цензор. НЕТ
Сьогодні, 18 квітня, гуманітарних коридорів не буде – російські окупанти не припиняють блокування та обстріли.
Про це повідомила в Telegram віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Що відбувається
Ірина Верещук заявила, що 17 квітня були складні перемовини щодо коридорів із Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара.
"Також працювали над коридорами з Херсонської області (Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля). Звісно, перемовини йшли також про коридори з міст Луганської області: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та смт Нижнє. Однак у порушення міжнародного гуманітарного права російські окупанти не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів", – написала вона.
За словами Верещук, тому з міркувань безпеки було ухвалено рішення сьогодні, 18 квітня, не відкривати гуманітарні коридори.
"Докладатимемо всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори запрацювали знову якнайшвидше", – заявила вона.
Нагадаємо, понад 567 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Водночас 205 дітей загинули та понад 362 поранені.