Верещук: ситуація в Маріуполі загострена, потрібен гуманітарний коридор

Гуманітарний коридор необхідний, щоб вивести цивільних із "гарячих точок" / Колаж "Сьогодні"

Україна вимагає відкрити гуманітарний коридор з Маріуполяв Бердянськ для цивільних осіб. Все через загострену ситуацію у місті. Також потрібен терміновий гуманітарний коридор із території комбінату "Азовсталь".

Про це заявила Віце-прем'єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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"У зв'язку із загостренням ситуації в Маріуполі звертаюся до військово-політичного керівництва Російської Федерації. Ми вимагаємо відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя до Бердянська для цивільних осіб. Окремо ми вимагаємо терміновий гуманітарний коридор з території комбінату "Азовсталь" для жінок, дітей та інших громадянських", – каже Ірина Верещук.

За словами Віце-прем'єр-міністра, якщо РФ відмовиться відкривати гуманітарні коридори, то в майбутньому це буде підставою для притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності за військові злочини.

У Маріуполі захисники стримують наступ РФ

Опір українських військових, захищаючих Маріуполь, створює серйозні проблеми для російських військ по всіх оперативних напрямках

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Як відзначають британські розвідники, незважаючи на заяви Міноборони РФ від 24 лютого, що Росія не завдаватиме ударів по містам та цивільному населенню, вона продовжує проводити обстріл цивільної інфраструктури та житлових будівель, а методи російських окупантів у Маріуполі повторюють дії військових РФ у Сирії та Друга чеченська війна.

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