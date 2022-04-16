Верещук: Вимагаємо від Росії без жодних умов повернути полонених українців

Російські військові беруть у полон українців на окупованих теренах. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна вимагає без жодних умов повернути цивільних з російського полону. Окупанти незаконно захопили більше 1000 українців.

Про це повідомила віце-прем’єрка України Ірина Верещук в ефірі телемарафону "UAРазом".

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За її словами, зараз у полоні росіян перебуває більше тисячі цивільних українців, понад п'ятисот з яких – це жінки.

"Ми не будемо обмінювати військових на цивільних, адже це заборонено Женевською конвенцією. Ми вимагаємо відпустити без жодних умов наших цивільних людей", – повідомила Ірина Верещук.

Вона додала, що кількість полонених армії РФ в Україні становить близько 700 осіб.

Верещук наголосила, що росіяни повністю не дотримуються Женевської конвенції про поводження з полоненими.

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Окупанти видають мирних українців за полонених солдатів ЗСУ

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що є свідчення, що, відступаючи з Київської області, російські війська викрадали громадянських українців, яких тепер показують у російських ЗМІ як "полонених" військовослужбовців Збройних сил України.

Наших громадян перевдягли у військову форму та змушують брати участь у пропагандиських відео-роликах в YouTube та на телеканалах. Одного із чоловіків на відео впізнали його рідні.

Про масове захоплення мирних жителів стало відомо також від звільненого з російського полону українського військовослужбовця, який повідомив про перебування у СІЗО міста Курська (РФ) понад 40 наших цивільних полонених.

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