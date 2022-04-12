Верещук: в Україні 12 квітня діятимуть 9 гуманітарних коридорів – список

Ірина Верещук назвала евакуаційні рейси на 12 квітня. / Фото: Колаж: Сьогодні
На 12 квітня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів. Зокрема, евакуація людей запланована з Маріуполя та Луганської області.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук в Facebook.
Евакуація буде проводитися за такими маршрутами:
Донецька область
- З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті
Запорізька область
- З Бердянська до Запоріжжя. На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.
- З міста Токмак до Запоріжжя. На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
- З міста Енергодар до Запоріжжя. На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.
Луганська область
- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
- З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42
- З міста Рубіжне до міста Бахмут
- З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13
"Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ", – наголосила Верещук.
Евакуація минулої доби
Протягом дня, 11 квітня, в Україні з гарячих точок евакуювали 4354 людини. Під час евакуації окупаційні війська постійно порушували режим тиші.
Евакуаційними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя дісталися 3854 особи. З них 556 – з Маріуполя; 3298 осіб евакуйовано з міст Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь Запорізької області.
Колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей із Бердянська, Токмака та Енергодара, утримують окупаційні війська на блокпості у Василівці. Третій день Російська Федерація порушує домовленості щодо забезпечення проїзду автобусів для евакуації людей із цих міст.
З Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Попасної Луганської області вдалося евакуювати понад 500 людей.
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