Візит Шарля Мішеля: із чим президент Європейської ради приїхав до України та з чим виїхав до Брюсселя

Шарль Мішель поспілкувався з тими, хто дивом вижив у Бородянці / Колаж "Сьогодні"

В Україні 20 квітня з візитом побував ще один політичний лідер Європейського Союзу – президент Європейської ради Шарль Мішель. У своєму першому твіті з Києва, зробленому на залізничній платформі, європейський політик написав: "Сьогодні в Києві. У серці вільної та демократичної Європи". Пізніше він додав: "Не може бути миру без справедливості".

Сайт Сьогодні з'ясував, із чим Шарль Мішель приїхав в Україну та з якими завданнями поїхав у Брюссель.

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Злочин і кара

За підсумками переговорів Шарля Мішеля з президентом України Володимиром Зеленським в Офісі президента було заявлено, що сторони домовилися тісно співпрацювати для розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російськими військовими.

"Вранці я побував у Бородянці, щоб побачити на власні очі, що там сталося. І не вистачає просто слів, щоб висловити все те, що я побачив. Як президент, як людина, як батько. Це – звірства. Це – воєнні злочини, за які мають бути покарання. І винних покарають. Я хочу звернутися до захисників Маріуполя та інших воїнів... Пам'ятайте, ви б'єтеся за європейську свободу, за європейські цінності, за європейські демократичні принципи", – зазначив Шарль Мішель після переговорів із президентом України.

Яку саме підтримку може запропонувати ЄС, розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі телевізійного марафону канала Україна 24.

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"Шарль Мішель розпочав свій візит в Україну з відвідування Бородянки. На власні очі він побачив злочини проти людяності, які були скоєні російськими військами. Шарль Мішель говорив про те, що Євросоюз і Європол готові приєднатися, щоб усе опрацювати потрібним чином, зафіксувати, щоб потім усе це подати до міжнародних кримінальних інституцій", – пояснив Ігор Жовква.

Трастовий фонд

Одним з питань, порушених сторонами в Києві, було створення західними країнами трастового фонду, гроші з якого будуть призначені на відновлення економіки України.

"Ми обговорили питання створення трастового фонду солідарності з Україною. 5 травня ми зможемо оголосити про початок його роботи. Це буде міжнародна донорська конференція разом із Польщею, Швецією за підтримки Європейської комісії, а також за сприяння багатьох міжнародних сил, МВФ, Світового банку, щоб мобілізувати гроші на підтримку України, щоб ваша країна могла заплатити всі соціальні виплати на ближню та далеку перспективу", – наголосив високий європейський гість.

Військова підтримка

"Ми обговорювали військову підтримку України. ЄС готовий надати військове спорядження, зброю. Ми обговорюємо, що саме вам необхідно, які ваші запити ми можемо задовольнити з боку членів ЄС, щоб можна було воювати проти Росії та виграти цю війну", – зазначив Шарль Мішель. Проте він не став вдаватися в подробиці.

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Санкції

У ЄС погоджуються, що санкції проти Росії слід посилювати.

"Необхідно, щоб посилювався тиск на кремлівський режим. Вже вжито багато заходів, проте їх ще недостатньо. Ми постійно працюємо над посиленням цього тиску, і сьогодні ми говорили про те, що можна зробити додатково. Обговорили нові позиції, які можна покласти на стіл Європейській раді, щоб був максимальний тиск на Росію", – зазначив Шарль Мішель.

Що це можуть бути за санкції, які мають внести до шостого санкційного пакету від ЄС, – над цим трохи підняв завісу Ігор Жовква під час телевізійного марафону каналу Україна 24.

"Що буде в пакеті, залежить від глав країн ЄС. А тут роль Шарля Мішеля як координатора. Під час зустрічі президент України кілька разів наголосив, що цей пакет має бути про ембарго на енергоносії та обов'язково на нафту. Без ембарго на нафту такий пакет не потрібен, такий пакет буде порожній. Дуже детально сьогодні проговорили, наскільки це реально, наскільки відрізняється позиція країн – членів ЄС з цього питання, а також про відключення важливих російських банків від системи SWIFT. Попередні санкції не торкнулися Газпромбанку, Сбербанку. Говорили також про особисті санкції проти політичної еліти РФ. Це дуже важливо, щоб уся та еліта, яка причетна до агресії, увійшла до цього пакету. Шарль Мішель почув усе, що говорив президент, і тепер у Брюсселі разом із країнами – членами ЄС працюватиме над цим пакетом", – запевнив Жовква.

Наш шлях у ЄС

Ще одна важлива тема – вступ України в Європейський Союз. Тут від структур, підконтрольних Шарлю Мішелю, залежить, як швидко наше питання опиниться на столі Європейської ради. І наш гість запевнив, що все буде розглянуто раніше за встановлені терміни.

"Ми отримали опитувальник від України. Європейська комісія має 8 місяців на те, щоб виступити зі своєю думкою. Наприкінці червня ми вже оголосимо перші проміжні висновки, щоб поставити це питання на порядок денний Європейської ради, щоб розпочалася політична дискусія з цього питання. Я відчуваю дуже потужну підтримку вашого вибору – вибору йти дорогою до ЄС. Це дорога у ваше майбутнє, і я впевнений, що ви вже продемонстрували, що абсолютно віддані демократичним принципам та свободам. Ви б'єтеся не просто за майбутнє українських дітей, а й за фундаментальні демократичні цінності усієї Європи" , – сказав Шарль Мішель на Банковій.

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