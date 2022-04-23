Візит Шмигаля до США. Прем'єр зустрівся з Байденом, головою МВФ та шефом Пентагону

Нашого прем'єра прийняли на найвищому рівні: була зустріч зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі та держсекретарем Ентоні Блінкеном / Колаж "Сьогодні"

На найвищому рівні пройшов візит прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до США, хоча західна преса очікувала, що до Києва приїде американський президент Джозеф Байден.

За підсумками переговорів глава уряду України написав на своїй сторінці у Facebook: " Під час кожної зустрічі з нашими американськими партнерами ми відчуваємо неймовірну підтримку та готовність допомагати Україні. Цілком усі, з ким зустрівся у Вашингтоні, вірять у нашу перемогу. Цивілізований світ об'єднався навколо України та українців, тому ми обов'язково переможемо".

Реклама

Сайт Сьогодні з'ясував, з ким зустрічався Шмигаль і наскільки успішною була ця робоча поїздка.

Прийом у Білому домі

Візит до Вашингтона глави кабінету міністрів України розпочався із зустрічі з президентом США Джозефом Байденом у Білому домі.

Реклама

"Розповів про звірства окупантів на території України. Про численні жертви та значні збитки, про зруйновану громадянську інфраструктуру. Ми цінуємо рішучу позицію пана Байдена називати ці дії геноцидом. Розраховуємо на спільні зусилля міжнародного співтовариства, щоб організатори та виконавці злочинів були притягнені до відповідальності", – написав після зустрічі Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

З головним нашим союзником у цій війні представник України обговорив нові постачання озброєння та подальшу допомогу на відновлення нашої країни.

Зустріч із Блінкеном

Зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном стосувалася санкційної політики та подальшої підтримки України. Українська сторона закликала до відключення від SWIFT абсолютно всіх російських банків та до визнання Росії країною-спонсором тероризму.

Реклама

"Під час зустрічі наголосив: санкції, фінанси та зброя – ключові складові перемоги України. Ми розраховуємо на підтримку США у фінансуванні гуманітарних та соціальних програм. Держсекретар запевнив, що США продовжать максимально підтримувати Україну і надалі активно координуватимуть свої дії з європейськими союзниками, щоб посилити тиск на Росію", – написав після зустрічі прем'єр у соцмережах.

Конгрес США

Однією з перших була зустріч зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі та членами Конгресу США. Обговорили постачання зброї, нові санкції проти Москви та надання фінансової підтримки.

"Як спікер, для мене було офіційною честю вітати прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Капітолії США. Від імені Конгресу я висловила наше безмірне захоплення і повагу до мужності українського народу, який захищає демократію перед жорстокою агресією Росії. Ми обговорили, як Конгрес у партнерстві може продовжувати підтримувати Україну через безпеку, економічну та гуманітарну допомогу", – написала спікер у Twitter після зустрічі.

Головні кредитори

Зустрівся глава українського уряду також із керуючим директором МВФ Крісталіною Георгієвою, якій подякував за надання Україні підтримки у розмірі 1,4 млрд доларів після вторгнення Росії до нашої країни.

З керуючим директором МВФ Кристаліною Георгієвою

"Обговорили питання подальшої допомоги Україні з боку Фонду у короткостроковій перспективі та довгостроковому відновленні нашої країни. Високо цінуємо рішення щодо створення спеціального рахунку під адмініструванням МВФ для надання додаткової допомоги Україні від держав-членів Фонду на двосторонній основі", – написав за підсумком зустрічі Шмигаль.

За словами прем’єра, можна сподіватися, що допомога Україні для фінансування бюджетного дефіциту буде переважно грантовою, а не кредитною.

Відбулася зустріч із президентом Групи Світового банку Девідом Малпассом, під час якої обговорили участь банку в оцінці збитків, завданих Росією, у підготовці плану відновлення України та залученні коштів. Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав із Світовим банком угоду про надання Україні гранту на 88,5 млн євро на відновлення нашої економіки.

Була також зустріч із адміністратором вищого федерального органу державного управління США в галузі надання допомоги за кордоном USAID Самантою Пауер та з виконавчим віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації Махтаром Діопом. Тут домовлялися про відновлення України після війни.

Міністерства

На американській землі однією з перших для української делегації була зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном, з яким обговорили безперервне постачання сучасного та потужного озброєння ЗСУ.

"Для забезпечення стратегічної переваги над ворогом Україна потребує важкого озброєння, зокрема артилерії великої дальності, РСЗВ та іншої зброї. Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що Україна не залишиться наодинці, і США продовжуватимуть надавати військову допомогу для посилення української армії", – написав Шмигаль після зустрічі.

Переговори з міністром транспорту США Пітом Буттіджеджем дали шанс на появу нових логістичних можливостей для України після перемоги.

"Після нашої перемоги та повернення контролю над українськими портами, ми продовжимо розширювати логістичні потужності України. Міністр транспорту США висловив готовність надавати всебічну підтримку та технічну допомогу у питаннях відновлення критично важливої інфраструктури. Наголосив на необхідності розширення транспортного ембарго проти Росії", – написав Шмигаль.

Під час зустрічі з міністром торгівлі США Джиною Раймондо наша делегація наголошувала на важливості знекровлення економіки та військової машини РФ шляхом введення ефективних санкцій. Наразі необхідно вдарити по енергетичному сектору: запровадження країнами-партнерами ембарго на імпорт нафти, газу, вугілля та ядерного палива з Росії.

Замість Зеленського

В ексклюзивному коментарі сайту "Сьогодні" політолог Володимир Фесенко зазначив, що візит був досить результативним та заклав перспективу на подальшу тісну двосторонню співпрацю.

"Візит був досить результативним. Це насамперед прояв уваги та розуміння потреби допомагати Україні. Оскільки Зеленський не виїжджає з України і залишається у столиці, а необхідно було отримати черговий пакет економічної допомоги для України та у тому, щоб узгодити подальшу співпрацю в економічній сфері, в тому числі з точки зору допомоги Україні в оборонній та економічній сферах, у США відрядили прем'єра. Він відповідальний за економічну політику, тому це його компетенція. Візит був успішний і тут заслуга не лише Шмигаля, а й данина поваги та розуміння того, що український уряд зараз діє дуже потужно та ефективно, та розуміння того, що Україні необхідно зараз допомогти. Проте зустріч Шмигаля з президентом та всі інші досягнення цього візиту – це насамперед визначення пріоритетності допомоги Україні", – наголосив Фесенко.

Сувенір

Як сувенір із собою до Штатів прем'єр-міністр взяв на сьогодні, напевно, найпопулярнішу марку у світі під назвою "Російський військовий корабель, йди нах*й".

Двосторонні відносини