Володимир Кличко пояснив, чому у Німеччині бояться Путіна

Володимир Кличко (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Німці пам'ятають страх перед СРСР, вважає всесвітньо відомий боксер та брат мера Києва Володимир Кличко.

Про це він сказав в ефірі проекту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24" телеведучій Олені Цинтилі.

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Володимир Кличко розповів, що Німеччина має свою ментальність, яка полягає в "певному страху перед вже неіснуючим СРСР".

"До керівництва росії та оточення путіна німці відчувають певні страхи. Їм треба було допомогти їх подолати", – пояснив Володимир Кличко, який щойно мав робочий візит до Німеччини.

Він певен, українцям вдалося продемонструвати Заходу, що боротьба за власний дім та свободу гідна найкращих союзників проти ворогів людяності.

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"Поступово ми довели світу право на свій вибір. В нашу перемогу почали вірити і долучатись у вільному світі", – сказав Володимир Кличко.

Також брати Клички попередили Захід щодо того, що Україна не має часу на очікування допомоги, адже вибір стоїть між життям та смертю.

"Ми маємо право тиснути і критикувати, бо в нас немає часу на виправдання та зволікання із наданням зброї. Я критикую Німеччину та вільний світ за зволікання із наданням першої допомоги. У війні махають не кулаками, а зброєю! Та світ вже розуміє, що треба підтримувати Україну. Ми вдячні західним партнерам за надання економічної допомоги, та потрібна зброя", – наполіг Володимир Кличко.

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Мер української столиці Віталій Кличко додав, що не варто забувати – Німеччина є найбільшим фінансовим донором України.

"Що стосується надання зброї, вкрай важливо, що Володимир на кілька днів виїхав до Німеччини, зустрівся із політичним керівництвом та політичними партіями країни і переконував: нам потрібна важка зброя", – резюмував Віталій Кличко.

За його словами, рух в цьому напрямку вже почався.

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