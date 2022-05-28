Володимир Зеленський нагородив 225 захисників України

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 198 військовослужбовців Збройних Сил України та 27 – Головного управління розвідки.

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

"Підписав сьогодні указ про нагородження наших військових. Державними нагородами відзначено 198 військовослужбовців Збройних Сил України, четверо з них посмертно. А також 27 військовослужбовців Головного управління розвідки. Вічна слава всім, хто виборює нашу незалежність! Вічна пам'ять кожному та кожному, хто віддав своє життя за Україну! Слава Україні", – наголосив президент.