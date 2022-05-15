Влада Києва оцінила можливіть повторного наступу РФ на столицю

В столиці готуються до повторного наступу РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Військові розробили план оборони Києва на випадок повторного наступу росіян. У столиці готуються до найгіршого сценарію у війні з Росією. Київ залишається головною ціллю противника.

Про це в ефірі телемарафону заявив Сергій Корнійчук, начальник штабу військової адміністрації Києва.

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За його словами, на цей час безпосередньої загрози столиці немає.

"Але враховуючи, що столиця – це великий політичний та економічний центр, Київ завжди буде однією з головних стратегічних цілей противника. Враховуючи це, ми готуємося до найгіршого сценарію – це повторний наступ", – сказав Корнійчук.

Крім цього, начальник штабу розповів, що план оборони столиці враховує усі недоліки й прорахунки, виявлені під час попереднього наступу на місто.

Наскільки зараз безпечно жити у Києві

Жителям столиці, які повертаються до Києва, не можуть гарантувати безпеку. Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, адже столиця України досі залишається головною метою РФ і атака може статися будь-якої миті, заявив мер Києва Віталій Кличко.

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"Безпека зараз є головним пріоритетом. Так, звичайно, ми хвилюємось, і ми сподіваємось, що наші військові нас захищають, але ризик все ще є, і без наших партнерів, без США та європейських країн ми не зможемо вижити", – каже Кличко.

Він закликає жителів Києва, які повертаються додому, бути обережними та наголошує, що це їхній "особистий ризик".

"Поки в Україні війна, ми не можемо дати гарантії жодному українцеві", – сказав Кличко.

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