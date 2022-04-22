Замість штурму Путін кине на "Азовсталь" Росгвардію та ФСБ – розвідка

Розвідка України оприлюднила план Путіна щодо Маріуполя / Фото: Коллекция Рецептов

Російський лідер Володимир Путін може залучити Росгвардію та ВСБ РФ для наступу в Маріуполі на завод "Азовсталь". Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у ефірі національного телемарафону.

"Вони справді можуть відмовитися від широкомасштабного штурму "Азовсталі". Але, за нашими даними, вони планують залучити Росгвардію, інші структури, зокрема структури ФСБ, які продовжуватимуть наступ на завод, щоб знищити наш опір", – сказав Скибицький.

Напередодні Путін не підтримав ідею міністра оборони РФ Сергія Шойгу масово штурмувати "Азовсталь".

Обстановка у Маріуполі