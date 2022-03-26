Військові Білорусі виходять на полігони, а окупанти палять по містах ‒ Генштаб

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські військові не досягли своєї мети в Україні, наступ зупинили практично в усіх напрямках. Усі спроби просунутися вперед зупиняють наші захисники. Поки що окупанти нарощують силу і палять по мирних українцях.
Про це повідомили у Генштабі.
- На Волинському напрямку наступальних дій було. Але із пунктів постійної дислокації підрозділи ЗС Білорусі виходять на полігони.
- На Поліському напрямку супротивник продовжує обстріли населених пунктів, активні наступальні дії не вчиняє.
- На Сіверському напрямку противник зосередив зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів, зазнав втрат і відступив окремих напрямах.
- На Слобожанському напрямі ворог утримує раніше зайняті рубежі, почав перегрупування та нарощує війська для наступу. Ворог продовжує обстрілювати Харкова.
- На Таврійському напрямку окупанти намагаються посилити контроль над захопленими територіями. Вони хочуть запровадити жорсткий адміністративно-поліцейський режим.
- На Південнобузькому напрямку противник обладнав позиції та проводив артилерійські обстріли з ЗСУ. Наразі відновлює боєздатність та поповнює запаси.
Основні зусилля ЗСУ зосереджені на недопущенні просування супротивника на Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаїв, утримання ділянок морського узбережжя; охороні та обороні об'єктів критичної інфраструктури; звільнення тимчасово окупованих територій.
Ситуація на Донеччині
На Донецькому напрямку противник зосередив зусилля на утриманні зайнятих позицій та підготовці до наступу. При спробах просунутися вперед успіху не мав і зазнав втрат. Окупанти продовжували штурм Маріуполя та обстрілювали об'єкти цивільної та військової інфраструктури. Вони намагалися просунутися, щоб зайняти центр міста.
Основні зусилля противник зосередив на захопленні Попасної, Рубіжного і підготовці до наступу на Сєвєродонецьк. На Авдіївському напрямку війська РФ проводив штурм і намагався наступати у напрямку Новобахмутівки, але безуспішно.
Українські захисники відбили спроби штурму Новомайорського та наступ у напрямку Красногорівки. Противник зазнав значних втрат і відступив.
"Ймовірно окупанти не відмовляться від спроб проведення наступальних дій, здійснення диверсій, нанесення ракетних та авіаційних ударів по важливих об’єктах військової та цивільної інфраструктури", ‒ сказали у Генштабі.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.03 склали:
- особового складу ‒ близько 16 400 осіб;
- танків – 575 од.;
- бойових броньованих машин – 1640 од.;
- артилерійських систем – 293 од.;
- РСЗВ – 91 од.;
- засоби ППО – 51 од.;
- літаків – 117 од.;
- вертольотів – 127 од.;
- автомобільної техніки – 1131 од.;
- кораблів – 7 од.;
- цистерн із ПММ – 73;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56;
- спеціальної техніки – 19;
- пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 2.