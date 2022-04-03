Воєнні злочини не можуть бути виправдані: Ізраїль відреагував на звірства РФ у Бучі

Від рук окупантів загинуло багато мирних жителів, такі злочини прощати не можна вважає посол / Фото: Колаж: Сьогодні
Звірства, які влаштували російські окупанти в Бучі, не можуть бути виправдані. Про це у своєму Twitter написав посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.
"Глибоко шокований фотографіями з Бучі. Вбивство мирного населення є воєнним злочином і не може бути виправданим", – написав він.
Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало, що вони беззбройні.
Інші загинули, підірвавшись на мінах, які встановили окупанти.
Внаслідок звірячих злочинів військових РФ близько 280 місцевих поховали у братській могилі.
Звірства російських окупантів
- Жителя Маріуполя Дмитра Радченка разом з дружиною та маленькою дитиною насильно вивезли окупанти до РФ. Усього російські військові депортували близько 45 тисяч українців. Чоловік розповів, що людей везли у старих холодних автобусах та майже не годували.
- СБУ перехопила телефонну розмову російського окупанта, в якій він зізнається, як вони розстрілюють мирних жителів в Україні, займаються мародерством і навіть їдять домашніх улюбленців українців.
- Загалом за період повномасштабного вторгнення жертвами окупантів стали 158 дітей.
- У звільненому Тростянці виявлено тіла закатованих мирних жителів. Під час окупації міста російські військові викрадали та знущалися з цивільних.
- Вже 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв'язку з воєнними злочинами російських окупантів в Україні.