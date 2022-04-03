Воєнні злочини не можуть бути виправдані: Ізраїль відреагував на звірства РФ у Бучі

Від рук окупантів загинуло багато мирних жителів, такі злочини прощати не можна вважає посол / Фото: Колаж: Сьогодні

Звірства, які влаштували російські окупанти в Бучі, не можуть бути виправдані. Про це у своєму Twitter написав посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

"Глибоко шокований фотографіями з Бучі. Вбивство мирного населення є воєнним злочином і не може бути виправданим", – написав він.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало, що вони беззбройні.

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Інші загинули, підірвавшись на мінах, які встановили окупанти.

Внаслідок звірячих злочинів військових РФ близько 280 місцевих поховали у братській могилі.

Звірства російських окупантів