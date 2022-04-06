Військові РФ атакували нафтобазу та завод у Дніпропетровській області – спалахнула пожежа

Військові РФ обстріляли нафтобазу / Фото: Колаж: Сьогодні

На Дніпропетровщині російські військові обстріляли з повітря нафтобазу, через що її знищено. Також влучили в завод, що призвело до масштабної пожежі.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Реклама

Кількість потерпілих уточнюють.

"Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один із заводів. Нафтобазу з пальним знищено. На заводі рятувальники досі приборкують полум'я. Там сильна пожежа. Горить пальне", – написав Резніченко.

Обстріли Дніпропетровської області