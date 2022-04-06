Військові РФ атакували нафтобазу та завод у Дніпропетровській області – спалахнула пожежа

Військові РФ обстріляли нафтобазу / Фото: Колаж: Сьогодні
На Дніпропетровщині російські військові обстріляли з повітря нафтобазу, через що її знищено. Також влучили в завод, що призвело до масштабної пожежі.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Кількість потерпілих уточнюють.
"Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один із заводів. Нафтобазу з пальним знищено. На заводі рятувальники досі приборкують полум'я. Там сильна пожежа. Горить пальне", – написав Резніченко.
Обстріли Дніпропетровської області
- 31 березня дві ракети окупантів вцілили на територію однієї з військових частин на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули 2 особи, ще 5 травмовані. Повністю знищено склад із паливно-мастильними матеріалами.
- Того дня під час обстрілів Дніпропетровської області російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. РФ провели реактивний артилерійський обстріл двох населених пунктів у Криворізькому районі, застосовуючи систему залпового вогню "Торнадо-С".
- 5 квітня українська ППО збила дві ракети російських військових у Дніпропетровській області. Через уламки від ракет потерпілих немає.