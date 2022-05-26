Військові навчання Білорусі на кордоні з Україною та евакуація населення — ці та інші події 26 травня

Важливі події 26 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У четвер, 26 травня, неподалік білорусько-українського кордону з Волинською областю пройдуть військові навчання Збройних сил Республіки Білорусь. Крім цього, сьогодні в Україні продовжиться евакуація населення потягами.

Білорусь проведе військові навчання біля України

26 травня неподалік білорусько-українського кордону з Волинською областю пройдуть військові навчання Збройних сил Республіки Білорусь.

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"У ЗС Білорусі проводиться черговий етап перевірки сил реагування. Завтра, 26 травня, у нашому місті пройдуть контрольно-тактичні заняття, під час яких буде налагоджено взаємодію сил спеціальних операцій з авіацією. Зокрема, у рамках виконання поставлених завдань пройде відпрацювання дій десантних підрозділів у міських умовах із подоланням водної перешкоди", — заявив голова Брестського міського виконавчого комітету Олександр Рогачук.

Навчання військ сусідньої країни, яка активно співпрацює з РФ щодо ведення війни з Україною, заплановані о 11:00. На ділянці від Центру молодіжної творчості до Євроопту на Варшавці військова техніка почне форсувати Мухавець. У подоланні водної перешкоди техніку супроводжуватимуть вертольоти та штурмовики.

"Після виконання етапу у міських умовах десантні підрозділи вирушать на полігон "Брестський" для вирішення подальших завдань. Усі заходи відбуваються у рамках тактичних навчань, приводів для занепокоєння немає", — наголосив Рогачук.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 26 травня. Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад евакуаційних поїздів на 26 травня:

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16:30 — 234/233 Покровськ — Дніпро — Львів.

Час відправлення може змінюватися.

Штати ініціюють в ООН додаткові санкції проти Північної Кореї

Делегація США при ООН виступила з ініціативою провести в четвер, 26 травня, голосування в Радбезі по резолюції із жорсткішими санкціями проти Північної Кореї через її останні випробування міжконтинентальних балістичних ракет, які здатні нести ядерну зброю.

"Місія Сполучених Штатів при ООН вже кілька місяців працює над проєктом резолюції Ради Безпеки. Але це зустрічає супротив з боку сусідів КНДР – Китаю та Росії", — зазначається в повідомленні американського інформагентства АР.

Китайська й російська делегації ще 11 травня заявили, що замість ще більшого покарання Північної Кореї слід активізувати з її керівництвом переговорний процес. Чи скористаються вони правом вето на голосуванні 26 травня, поки невідомо. Хоча китайська місія при ООН в середу ввечері заявила, що не вважає проєкт резолюції США розв'язанням проблеми.

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У Сумах поховають військового, який загинув у Десні

У четвер, 26 травня, у Сумах поховають військового — захисника України капітана Олександра Березова. Він був командиром батареї. Військовослужбовець загинув внаслідок авіаудару по селищу Десна Чернігівської області, який російські військові завдали 17 травня. Чоловіку було 55 років. Поховають захисника України на Алеї Слави Баранівського кладовища.