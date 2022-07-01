Військовим та поліцейським дозволили брати відрядження: у якому разі відпустять

Кабмін затвердив правила відряджень / Фото: Колаж: Сьогодні

При пораненнях військові та поліцейські зможуть брати відрядження та перебувати стільки часу на лікуванні, скільки необхідно. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України, повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду у ВР Тарас Мельничук за наслідками засідання уряду.

"Забезпечено можливість відправляти військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу та працівників для проходження лікування та реабілітації у зв'язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом)... на термін проходження відповідного лікування та реабілітації", – написав він.

Урядовець уточнив, що до уваги беруть лише ті поранення, які були отримані під час здійснення заходів щодо забезпечення нацбезпеки та оборони, відсічі та стримування російських військових, забезпечення їх здійснення, коли людина перебувала безпосередньо у районах здійснення цих заходів, не лише у Донецькій та Луганській областях, а й на всій території України.

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Зарплати військові

В Україні діють спеціальні пільги та умови для військовослужбовців. 22 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призив резервістів на військову службу. На цей період за призваними резервістами, згідно з Законом України, зберігається робоче місце. Крім того, військовослужбовцям виплачується середньомісячна зарплата.

На час повномасштабної війни українські військовослужбовці, які захищають нашу країну від російського вторгнення, одержують додаткові доплати у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень. На винагороду за захист України можуть розраховувати й ті бійці, які потрапили у полон до російських терористів.

На зарплати військовослужбовцям Збройних сил України виділяють понад 40 млрд. грн. щомісяця. Також повідомлялося, що зарплати можуть переглянути.