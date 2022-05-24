Крадіжка українського зерна РФ: Кулеба виступив із жорсткою заявою

Дмитро Кулеба закликав усі держави світу бути пильними. / Фото: UBR.UA, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти крадуть українське зерно, вантажать його на свої кораблі, проходять через протоку Босфор і намагаються продати його за кордон.

Про це повідомив у Twitter голова МЗС України Дмитро Кулеба.

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"Не купуйте крадене"

Зокрема, Дмитро Кулеба закликав всі держави світу "бути пильними" та відмовлятися від будь-яких подібних пропозицій:

"Не купуйте вкрадене. Не ставайте співучасниками російських злочинів. Крадіжка ніколи нікому не приносила удачі".

У портах України заблоковано мільйони тонн зерна

Близько 4 млн тонн зерна заблоковано у портах України через закриті морські шляхи на тлі повномасштабного російського воєнного вторгнення. Про це заявив представник Світової продовольчої програми ООН Мартін Фрік.

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Також в організації повідомляли, що різке зростання цін та перебої з постачаннями на тлі російського вторгнення поставили під загрозу продовольчу безпеку в країнах Близького Сходу, Африки та деяких регіонів Азії.

Нагадаємо, компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки, на яких росіяни завантажують українське зерно на судна в тимчасово окупованому Севастополі.

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