Відновлення України вже розпочалося – Шмигаль

Події російських військ на території України – це чисте зло, вважає Зеленський. Колаж "Сьогодні"

На нещодавно звільнених від російських окупантів українських теренах починається відновлення.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у зверненні до українців, текст якого було опубліковано 15 квітня на сайті Кабінету Міністрів.

Реклама

Деталі

"Уряд розпочав реалізацію плану відновлення України. Насамперед це стосується нещодавно звільнених від російського окупанта територій. Перший ключовий пункт – це безпека. Тому пріоритетне завдання – розмінування територій, де були бойові дії", – сказав він.



За даними прем'єра, українські піротехніки знешкодили вже понад 80 тис. боєприпасів, які залишили російські окупанти.



"На жаль, ще місяцями, роками знаходитимемо і знешкоджуватимемо на нашій землі такі залишки "російського світу". У лісах розставлені сотні розтяжок, а в полях зариті тисячі хв. Дії російських військ на території України – це чисте зло , яке має бути покаране і ніколи не може бути прощене", – заявив Шмигаль.



Другим етапом плану відновлення України, який відбувається паралельно з першим, він назвав відновлення критичної інфраструктури.



"Укренерго" відновило роботу 60% зруйнованих мереж у Київській та Чернігівській областях. Роботи повністю завершать на початку травня. Постачання газу відновили майже для 30 тис. домогосподарств. На 90% розчищено трасу Київ – Чоп, і рух нею повністю відновиться найближчим часом. Триває розчищення дороги Київ – Чернігів. Будуються тимчасові переправи на місцях зруйнованих мостів – в Ірпені, Бучі, Чернігові", – пояснив Шмигаль.



Глава уряду зазначив також, що Міністерство розвитку громад і територій "приступило до формування та реалізації стратегії зі знесення будівель, які не придатні до проживання, тобто перебувають в аварійному стані".



"Після їхнього зносу можна буде якнайшвидше приступити до будівництва нового житла", – наголосив прем'єр.

Як зупинити війну Росії в Україні?

Співпраця міжнародного бізнесу з РФ має бути неприпустимою і це має визнаватись на корпоративному рівні, заявив генеральний директор компанії ДПЕК Максим Тімченко.

Він переконаний, що кожен долар із купівлі російських енергоресурсів автоматично конвертується в кулі, які вбивають українців.

Реклама

На його думку, якщо світ відмовиться від російських енергоносіїв – це унеможливить подальшу війну РФ з Україною.

"Сьогодні" вже розповідали, як енергетики відновлюють електропостачання на звільнених від окупантів українських теренах і писали, чому для України важливим є приєднання до енергосистеми ЄС .