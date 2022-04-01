Війна, день 37-й. ЗСУ звільнили кілька міст, окупанти пограбували ЧАЕС та допитують мешканців Енергодару

Не всі російські окупанти змогли вивезти награбоване на українських підприємствах і в будинках наших громадян / Колаж "Сьогодні"

37-й день оборони України приніс нам нові звільнені міста, збиті російські вертольоти та велику евакуацію із блокованого армією Росії Маріуполя. Сайт "Сьогодні" вибрав найважливіші події зі зведень за цю добу Генштабу ЗСУ.

Визволення

Триває відведення окремих підрозділів окупантів з території Київської та Чернігівської областей, а також перегрупування військ ворога, імовірно для створення ударних угруповань на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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Підрозділи ЗСУ відновили контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна. Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка, Буча та Гостомель.

Київська область

Під час виходу з міста Буча російські окупаційні війська замінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та місцевість в межах населеного пункту. Тому, за словами секретаря Бучанської міськради Тараса Шаправського, до міста не можна буде повернутись ще протягом місяця.

Серед звільнених 1 квітня населених пунктів – Дмитрівка. Це селище російські окупанти утримували три тижні і вибивати їх довелося кілька днів під час запеклих боїв. За словами українських військових, усі солдати армії Росії загинули і далеко не всіх можна буде ідентифікувати.

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Маріуполь

Місто-герой продовжує частково залишатися під контролем військових росії та росгвардії. Противник продовжує розміщувати у житлових кварталах артилерійські системи.

Із заблокованого російською армією міста ворог випустив 40 автобусів та автомобілів, на яких евакуювалася рекордна кількість мирних жителів – близько двох тисяч людей.

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Запорізька область

На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області у місті Енергодар на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти утримують місцевих жителів. Їх звинувачують в організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Людей допитують співробітники ФСБ, використовуючи способи психологічного та фізичного тиску.

Місто Мелітополь тимчасово контролюється військовими та Росгвардією. Противник продовжує розміщувати серед житлових кварталів артилерійські системи, з яких здійснює обстріл у запорізькому напрямку.

Луганська область

У тимчасово зайнятому ворогом населеному пункті Щастя Луганської області всі спроби окупантів відновити роботу теплоелектростанції, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок боїв, виявилися марними через відсутність фахівців.

У Станиці Луганської загарбники займаються пропагандою. Зокрема, працівники окупаційної адміністрації тиснуть на малозабезпечені сім'ї та роздають так звану "гуманітарну допомогу".

Білорусь

На території республіки Білорусь, у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини, розміщені нібито поранені військовослужбовці збройних сил РФ, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження.

Голова Держагентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко розповів, що тікаючи з ЧАЕС, окупанти вкрали все, що змогли забрати – кавоварки, чайники і навіть столовий посуд.

Втрати

За даними Міноборони України на ранок 1 квітня 2022 року, російська армія, яка вторглася на українську територію 23 лютого, залишила тут уже вбитими майже 18 тисяч людей свого особового складу, а також щодня втрачає десятками штук свою військову техніку.

Вдень штаб Сухопутних військ ЗСУ повідомив, що вдалося збити черговий вертоліт супротивника. То був Мі-28, доля його екіпажу невідома.