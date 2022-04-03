Війна, день 39-й. Росія продовжує відводити війська та вивозити до Білорусі награбоване майно

Окупанти перегруповуються та посилюють війська. / Фото: Колаж: Сьогодні

Закінчується 39-та доба війни Російської Федерації проти України. Противник продовжує відведення своїх військ на окремих напрямках, а його морально-психологічний стан залишається на вкрай низькому рівні. "Сьогодні" вибрав найважливіше зі звітів Генштабу ЗСУ щодо ситуації на всіх напрямках за цей день.

Суми

Російські окупанти почали відводити свої підрозділи з району міста Суми. У Генштабі повідомили, що, ймовірно, противник, не досягнувши мети операції на окремих напрямках, вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках.

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Окупанти зазнають втрат. Фото – Генштаб ЗСУ.

Маріуполь

Російські окупанти обстрілами майже повністю зруйнували Маріуполь, 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню.

За словами керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, з Маріуполя щонайменше 30 тисяч осіб вивезені силоміць на непідконтрольну територію та на територію РФ:

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"Це дуже велика цифра для нас, але дуже низька для них. Тому що у них є можливості вивозити взагалі без проблем. Але вони зіштовхнулись з тим, чого не очікували: люди не хочуть їхати. Люди ставлять прямі питання. "Ви 8 років обстрілювали Донецьк, Макіївку, усі великі міста" (кажуть людям. — Ред.). А люди їм: "Хто обстрілював? Ми знаємо і розуміємо, що відбувається там, у нас родичі там, цього не було. Ми жили в квітучому місті, воно розвивалося, а зараз ви його розбили та навіщо ви нас туди вивозите? Дайте нам можливість вийти на підконтрольну українській владі територію".

Сіверський напрямок

Противник завершує виведення підрозділів на територію Білорусі. Як зазначається, будь-який контроль, зокрема і радіаційний, прикордонниками Білорусі не здійснюється.

Крім цього, окупанти продовжують вивозити з України до Білорусі награбовані транспортні засоби та інше майно.

Слобожанський напрямок

Впродовж дня суттєвих змін щодо обстановки не було.

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Донецький напрямок

Окупанти перегруповуються та посилюють наявні війська. Зокрема, підтверджено перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей.

Харків

Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та військовій техніці. У районі міста Харкова, завдяки вдалим діям підрозділів ЗСУ, зазнала значних втрат мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку. Встановлено, що втрати підрозділу становили майже 80% особового складу.

Фото збитого російського літака в Харківській області. Фото – Генштаб ЗСУ.

Втрати окупантів

Як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 18 000;

танків ‒ 644;

бойових броньованих машин ‒ 1830;

артилерійських систем – 325;

РСЗВ – 105;

засобів ППО – 54;

літаків – 143;

гелікоптерів – 134;

автомобільної техніки – 1249;

кораблів/катерів – 7;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;

спеціальної техніки – 24;

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

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