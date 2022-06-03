Війна і поля: як 100 днів російського вторгнення понівечили українську землю (фото)

100 днів війни лишили шрами на українських полях. Колаж: Сьогодні
100 днів минуло від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Врожайні поля, якими славиться наша земля, за цей час перетворилися на поля бою. Пшениця і снаряди, ріпак і ракети, трактори й танки. Це не сюрреалістичні сюжети, а наша нова буденність. Segodnya.ua показує, як це виглядає на знімках фотографів з усього світу, які зараз увічнюють це у своїх об’єктивах. Клікайте для збільшення фото.
Мінімум 10 років на знешкодження
Фото: ТГ-канал @izyum_news
На фото – дорога на Ізюм, місто у Харківській області, що з квітня тимчасово окуповане російськими військами.
Масштаб лиха особливо вражає, якщо знати, що близько 30% снарядів і ракет не розриваються, а залишаються лежати на землі. Фахівці кажуть, що на знешкодження всього цього вибухонебезпечного брухту треба мінімум 10 років.
Фото: Carol Guzy, www.instagram.com/carolguzy
Ця світлина – теж з Харківщини, зроблена поблизу села Мала Рогань. Якщо не почати прибирати понівечену землю вчасно, є ризик, що спочатку снаряди заростуть травою, а потім почнуть опускатися на глибину. Виявити їх і знешкодити стане ще важче.
За слідами на полях можна також відслідкувати переміщення техніки. Це фото зроблено з дрону поблизу села Олександрівка на Херсонщині. Бої за нього точилися близько місяця. Село майже повністю зруйноване.
Токсичне сміття
Фото: John Moore, www.instagram.com/jbmoorephoto
На токсичне сміття, що падає на землю, перетворюється також повітряна військова техніка. Світлина – з Харківського напрямку.
Фото: Fabio Bucciarelli, www.instagram.com/fabio_bucciarelli
Тож колись мирні заходи сонця тепер подекуди набули апокаліптичних відтінків. Це теж Харківщина.
Фото: David Guttenfelder, www.instagram.com/dguttenfelder
Окрім територій, на які "прилетіло" з неба, є також ті, які російські війська навмисно мінували, відступаючи. Світлина зроблена на узбіччі дороги біля села Гоголів (Київська область).
Фото: Daniel Carde, www.instagram.com/danielcardephoto
Тож немає нічого дивного у тому, що Україні нині критично бракує саперів, рятувальників та пожежників, котрі щодня ризикують життям, знешкоджуючи небезпечні знахідки. На щастя, щоб допомогти, до нас зараз їдуть фахівці з усього світу. Світлина зроблена поблизу Дергачів (Харківська область).
Люди, що тримають небо і землю
Фото: Finbarr O'Reilly, www.instagram.com/finbarroreilly
Це фото добре ілюструє, як саме війна падає з неба на землю. Світлина зроблена поблизу Сєвєродонецька на Луганщині, за який точаться страшні бої.
Фото: Finbarr O'Reilly, www.instagram.com/finbarroreilly
І серед усього цього химерного поєднання неймовірної краси і болючого жаху – позиції українських військових, що тримають лінію фронту. Вона нині розтягнулася більш ніж на 1000 км. Світлина зроблена на сході України.
Фото: Rui Caria, www.instagram.com/ruicaria
Нам же залишається вірити і сподіватися, що неймовірні українські краєвиди стануть мирними якнайшвидше. І зовсім скоро ми будемо лічити дні від Перемоги, а не від початку війни. Світлина зроблена на межі Харківської і Донецької областей.