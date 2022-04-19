"Війна стала черговим серіалом": Подоляк розповів, як зупинити Росію

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав ЄС вжити заходів для зупинення війни Росії в Україні. Про це він написав у Twitter.

"Битва за Донбас", ІІ сезон. Війна в Україні стала для багатьох у світі черговим серіалом на Netflix. З головними та другорядними героями, сюжетними лініями та інтригою перед новою серією. "Володар перснів"? "Гра престолів"? Битва за Гоґвортс? "Чорне дзеркало"? Тільки є одне "але". Ми не маємо акторів, люди гинуть по-справжньому, а шоуранери не гарантують хепі-енд – кожна серія пишеться кров'ю українських воїнів!" — заявив він.

Подоляк назвав, що саме може вплинути на Росію.

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"Але, на відміну від серіалу, тут ви можете допомогти зупинити зло. Попросіть свій уряд про зброю для України й ембарго на російську нафту. Європейський Союз знає рецепт перемоги", — зазначив він.

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