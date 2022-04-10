Війна в Україні закінчиться поразкою Кремля – експерти

Експерти впевнені, що Росія закінчуватиме війну з іншим лідером на чолі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародні експерти, які оцінюють хід війни, яку веде Росія проти українського народу, сходяться на думці, що вона не може закінчитися на користь Москви.

Про це розповіли американський публіцист Девід Саттер та професор міжнародного права Ратгерського університету Аділ Хак в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Я не бачу можливості тут для повної перемоги Росії. Усі варіанти, які я бачу, – це різною мірою поразка Кремля. І в цій ситуації, природно, майбутнє режиму буде під загрозою. Тому що все-таки це режим, який по суті своєю є нестабільним, він заснований на корупції, він був створений за допомогою провокацій, використовує терор проти власного народу, покладається на масштабну брехню, яку досить легко спростувати. Тому я думаю, що він не може бути довговічним", – вважає Девід Саттер.

Крім цього, на думку експертів, Росія закінчуватиме війну з іншим лідером на чолі країни. Причина проста – Путін ніколи не визнає поразки, тому його буде зміщено.

"Якщо війна скоро скінчиться, існує велика ймовірність, що на чолі Росії вже буде не Путін. Закінчити цю війну зможе, я думаю, якийсь інший лідер, тому що можна закінчити, тільки визнавши поразку, на що Путін навряд чи піде. Але, щоб створити умови для миру та врятувати Росію, та й Україну, ситуація може виникнути, де він буде змушений піти чи знімуть", – прогнозує Аділ Хак.

Нагадаємо, журналіст розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозєв заявив, що президент Росії Володимир Путін боїться з'являтися перед журналістами та ховається в бункері далеко від Москви через свої провали у війні з Україною.

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