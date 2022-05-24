Війни за українське зерно. Дві країни готові допомогти поновити роботу портів

Лізз Трасс та Габріелюс Ландсбергіс домовились про розблокування портів в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Великобританія розглядає план відправлення військових кораблів до Чорного моря. Вони супроводжуватимуть судна, що експортують українське зерно. Таким чином країни пропонують шлях розблокування морських портів України.

Про це повідомляє британська газета The Times з посиланням на главу МЗС Британії Лізз Трасс та главу МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса.

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Як стверджує видання, політики заявили, що "військово-морські сили союзників очистять територію від російських мін, щоб убезпечити транспортування життєво важливої продукції".

Крім цього, планується також розгорнути в Україні ракети великої дальності "для стримування будь-яких спроб Росії саботувати коридор".

Крім цього, оголошено про плани створити коаліцію щодо прориву російської блокади, надавши "захисний коридор" з Одеси через Босфор.

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У коаліцію можуть увійти як країни НАТО, так і інші держави, які потребують постачання зерна. Можливо, до майбутньої коаліції приєднається і Єгипет.

ООН пропонує торг із РФ за українське зерно

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш веде переговори з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відкрити експорт українських продуктів на світові ринки та запобігти глобальному дефіциту продовольства. Натомість він пропонує пом'якшити обмеження на експорт калійних добрив із Росії та Білорусі, пише Wall Street Journal.

За словами дипломатів, знайомих із питанням, зараз Росія, схоже, не веде серйозних переговорів про цю пропозицію. За їхніми словами, Туреччина, велика чорноморська країна, висловила готовність брати участь в угоді, зокрема, шляхом видалення мін з моря та управління судноплавством.

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