Війна закінчиться поразкою Росії та трибуналом для Путіна: головні заяви влади за 3 червня

Після перемоги України на Путіна чекає трибунал. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 100-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти відступили на кілька напрямків, ЄС затвердив шостий пакет санкцій проти РФ, а на Путіна чекає трибунал.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 3 червня.

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Президент України підбив підсумки 99-тої доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян у ніч на 3 червня і заявив, що Україна та західні партнери почали працювати над новими санкційними пакетами проти Росії.

"США підтвердили, що до нашої державі прямують сучасні ракетні системи залпового вогню – HIMARS. Маємо новий пакет оборонної допомоги від Швеції", – розповів Зеленський.

Він також зазначив, що вже 50 посольств відновили повноцінну діяльність у Києві.

"Відтепер церемонія вручення вірчих грамот послами, які розпочинають діяльність в Україні, відбуватиметься на території Софійського собору", – заявив президент.

Український лідер також додав, що в найближчі кілька тижнів очікується відповідь ЄС щодо статусу кандидата для України.

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Євросоюз затвердив шостий пакет санкцій проти Росії

ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

За словами Єрмака, це рішення Євросоюзу означає:

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Відмову країн ЄС від імпорту російської нафти протягом шести місяців, від імпорту нафтопродуктів – протягом восьми місяців. Це стосується перевезень морем.

Відключення від SWIFT Сбербанку, "Россільгоспбанку", Московського кредитного банку та Білоруського банку реконструкції та розвитку.

Заборону мовлення телеканалів "РТР Планета", "Россия 24", "ТВ Центр-Международный".

ЄС розширює список осіб та організацій, яких зачіпають обмеження на експорт товарів та технологій подвійного використання. Такі додавання до списку включають як російські, так і білоруські організації.

Крім того, ЄС розширить список товарів та технологій, які можуть сприяти технологічному розвитку сектора оборони та безпеки Росії.

Це включає 80 хімічних речовин, які можуть бути використані для хімічної зброї.

"Ми ж продовжимо наполягати на повному енергетичному ембарго. Група Макфола-Єрмака вважає, що саме такі санкції можуть відчутно вдарити по російській економіці", – заявив голова Офісу президента.

Росія намагається підірвати довіру між Україною та США

Завдання Росії №1 – підірвати довіру між Україною та США. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в своєму Twitter.

"Україна веде оборонну війну і не планує використовувати надані РСЗВ для атак об'єктів на території РФ. Наші американські партнери знають, де використовується їхня техніка. Будь-які вкидання про такі наміри – пропаганда російських спецслужб", – написав Подоляк.

Війна закінчиться поразкою Росії та трибуналом для Путіна

100 днів мужнього опору ЗСУ та всього українського народу ясно показали, що війна закінчиться поразкою Росії та трибуналом для Путіна. Про це йдеться у заяві української делегації в ООН, яке оголосив на відкритих дебатах Ради Безпеки про посилення відповідальності та покарання за серйозні порушення міжнародного права радник Постпредства України Сергій Дворник.

Він нагадав, що наша держава підтримала ідею створення спеціального кримінального трибуналу для покарання за злочин агресії проти України.

"Такий трибунал стане заключним акордом війни для Путіна, Шойгу, Герасимова, Лаврова та інших російських військових злочинців. Після 100 днів мужнього опору ЗСУ та всього українського народу ясно, що ця неспровокована і невиправдана агресивна війна закінчиться поразкою Росії. Поразкою, яка стане перемогою всього цивілізованого світу", – заявив Дворник.

ЗСУ змусили окупантів відступити на чотирьох напрямках

Російські загарбники отримали відсіч ЗСУ і відступили на Слов'янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому напрямках, а також поблизу Красногорівки та Полтавки. Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.



Наголошується, що на Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення. На Лиманському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру під Яровим, Щуровим, Старим Караваном та Райгородком. Проводив штурмові дії поблизу Студенок, бойові дії тривають.



На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріл позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка та Лисичанськ. Штурмова авіація росіян завдала авіаударів поблизу Мирної Долини. Крім того, в районі Метелкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції. У центральній частині Сєвєродонецька тривають бої.



На Бахмутському напрямку противник веде обстріл у районах Покровського, Нью-Йорка, Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки та Врубівки. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії. Силами штурмової та армійської авіації противник завдав авіаударів по інфраструктурі недалеко від Відродження, Ротова, Новолуганського та Доломітного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни успіху не мали, відійшли на попередні позиції. Також ЗСУ відкинули ворога на Слов'янському напрямку.

"Особовий склад противника деморалізований, що зумовлено постійним перенесенням термінів ротації. Це призводить до відмов особового складу від участі у бойових діях", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках відбито 5 атак, знищено 5 танків, 3 артилерійські системи, 2 бойові броньовані машини. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 БПДА типу "Орлан-10". На інших напрямках російські загарбники теж зазнали відчутних втрат.

Втрати російських окупантів становлять 30 950 осіб

З початку вторгнення до України російські окупанти вже втратили 30 950 солдатів та 1367 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.06 орієнтовно становили:

особового складу – близько 30 950 (+100 за добу) осіб ліквідовано;

танків – 1367 (+4);

бойових броньованих машин – 3366 (+12);

артилерійських систем – 661 (+14);

РСЗВ – 207;

засобів ППО – 95;

літаків – 210;

вертольотів – 175;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535;

крилатих ракет – 121 (+1);

кораблів/катерів – 13;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4);

спеціальної техніки – 51.

Найбільші втрати противник зазнав Бахмутському напрямку.

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