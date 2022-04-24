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Війська РФ завдають авіаудари по "Азовсталі" та Кураховому – Генштаб ЗСУ

24 квітня, 19:31
Окупанти штурмують Лиман та Яцьківку

ЗСУ відбивають усі атаки / Фото: Колаж: Сьогодні

Йде 60-та доба війни в Україні. Тривають наступальні дії окупантів на Донеччині.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не робив.
  • На Сіверському напрямку прикордонна служба ФСБ Російської Федерації продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях.
  • Йде перегрупування підрозділів Центрального військового округу з районів відновлення боєздатності у східні області України. З Курської до Білгородської області ворог планує переміщення зенітно-гарматного дивізіону зі складу 14 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони.
  • На Слобожанському напрямку йде перекидання озброєння та військової техніки ворога до району міста Куп'янськ. Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються завдавати вогневої поразки підрозділам наших військ та об'єктам критичної інфраструктури.
  • Відзначається активізація наступальних та штурмових дій підрозділів противника в районах населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Камишеваха. Ворог успіху не мав, зазнав втрат і був змушений відступити на раніше зайняті рубежі.
  • На Донецькому та Таврійському напрямах ворог здійснює нарощування системи управління та протиповітряної оборони. Продовжує вогневий вплив на позиції наших військ з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Завдає авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації.
  • На Сєвєродонецькому напрямку противник намагався здійснювати штурмові дії у напрямку населених пунктів Лиман та Яцьківка.
  • На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, противник зробив спробу наступу у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар'їнка.
  • На Маріупольському напрямку загарбники продовжували вогневий вплив та бойові дії у районі "Азовсталі". Ворог завдавав авіаційних ударів по певних об'єктах цивільної інфраструктури.

ЗСУ ліквідували 21 600 окупантів та знищили понад 800 танків

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили понад 21 600 осіб особового складу, а також українські військові знищили понад 2 тисячі броньованих машин та 177 літаків російської армії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бойові втрати противника з 24.02:

  • особовий склад – близько 21 600 осіб;
  • танки – 854 одиниці;
  • бойові броньовані машини – 2205 одиниць;
  • артилерійські системи – 403 одиниці;
  • РСЗВ – 143 одиниці;
  • засоби ППО – 69 одиниць;
  • літаки – 177 одиниць;
  • вертольоти – 154 одиниці;
  • автомобільна техніка – 1543 одиниці;
  • кораблі/катери – 8 одиниць;
  • цистерни з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182;
  • спеціальна техніка – 27;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

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