Війська РФ завдають авіаудари по "Азовсталі" та Кураховому – Генштаб ЗСУ

ЗСУ відбивають усі атаки / Фото: Колаж: Сьогодні

Йде 60-та доба війни в Україні. Тривають наступальні дії окупантів на Донеччині.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

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Зведення Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не робив.

На Сіверському напрямку прикордонна служба ФСБ Російської Федерації продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях.

Йде перегрупування підрозділів Центрального військового округу з районів відновлення боєздатності у східні області України. З Курської до Білгородської області ворог планує переміщення зенітно-гарматного дивізіону зі складу 14 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони.

На Слобожанському напрямку йде перекидання озброєння та військової техніки ворога до району міста Куп'янськ. Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова, намагаються завдавати вогневої поразки підрозділам наших військ та об'єктам критичної інфраструктури.

Відзначається активізація наступальних та штурмових дій підрозділів противника в районах населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Камишеваха. Ворог успіху не мав, зазнав втрат і був змушений відступити на раніше зайняті рубежі.

На Донецькому та Таврійському напрямах ворог здійснює нарощування системи управління та протиповітряної оборони. Продовжує вогневий вплив на позиції наших військ з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Завдає авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації.

На Сєвєродонецькому напрямку противник намагався здійснювати штурмові дії у напрямку населених пунктів Лиман та Яцьківка.

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, противник зробив спробу наступу у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар'їнка.

На Маріупольському напрямку загарбники продовжували вогневий вплив та бойові дії у районі "Азовсталі". Ворог завдавав авіаційних ударів по певних об'єктах цивільної інфраструктури.

ЗСУ ліквідували 21 600 окупантів та знищили понад 800 танків

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили понад 21 600 осіб особового складу, а також українські військові знищили понад 2 тисячі броньованих машин та 177 літаків російської армії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бойові втрати противника з 24.02:

особовий склад – близько 21 600 осіб;

танки – 854 одиниці;

бойові броньовані машини – 2205 одиниць;

артилерійські системи – 403 одиниці;

РСЗВ – 143 одиниці;

засоби ППО – 69 одиниць;

літаки – 177 одиниць;

вертольоти – 154 одиниці;

автомобільна техніка – 1543 одиниці;

кораблі/катери – 8 одиниць;

цистерни з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182;

спеціальна техніка – 27;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

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