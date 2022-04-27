Повітряні сили вразили сім цілей окупантів

ЗСУ нищать окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ Збройних Сил України за минулу добу, 26 квітня, уразили щонайменше 7 повітряних цілей, у тому числі літак, вертоліт та 2 крилаті ракети.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Деталі

Українські військові уразили щонайменше сім повітряних цілей:

1 літак (Су-25);

1 вертоліт (Ка-52);

2 крилаті ракети;

3 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

"Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України", — йдеться в повідомленні.

На Херсонщині партизани знищили десятки окупантів

Попри майже двомісячну окупацію у Херсонській області діють невідомі партизани, які регулярно завдають шкоди армії Російської Федерації.

"Я впевнений, що кожен українець у нас герой, бо ось уже два місяці вони чинять опір на території Херсона. Я знаю, що на Херсонщині люди чинять опір. 80 окупантів партизани там уже знищили. Це – герої!", – розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також Віталій Кім зазначив, що 26 квітня окупанти проводили обстріл по Миколаївській області, проте поки що невідомо, що в результаті було зруйновано. При цьому наші сили готові наступати, проте поки що продовжують проводити заходи щодо захисту регіону.

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"Ми хочемо самі наступати. Ми готуємось до захисту, якщо ми програємо на передній лінії. Але ми готуємось і наступати, і захищатись. Ситуація не така, що все пропало. Ми готуємось до найгіршого сценарію завжди. А настрій у нас – позитивний", – сказав чиновник.

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