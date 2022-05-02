Біля Маріуполя поменшало російських військових — Бойченко

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні, скріншот

Очільник Маріуполя Вадим Бойченко очікує, що українські військові зможуть перейти в контрнаступ під цим містом. Про це він розповів в інтерв’ю Наталі Влащенко в ефірі YouTube-каналу "Україна24".

За словами мера Маріуполя, біля міста зменшилась чисельність російських військ.

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"Угрупування стало меншим, знов же за оцінками українських військових. Це дає нам надію та час підкачати технічні м’язи. Сподіваюсь, що наші дорогі героїчні військові будуть не тільки оборонятись, але і переходити в контрнаступ", — сказав він.

Що стосується мобілізації окупантами лікарів серед мирного населення, поки подібного не спостерігається. Бойченко пояснює це тим, що Маріуполь сильно постраждав не тільки інфраструктурно. Люди знаходяться в надзвичайно глибокій пригніченості, і знадобиться багато часу, аби повернути їх з цього стану.

"Люди знеможені від нестачі їжі, води та світла. Це комплекс складних хвороб, з якими довгий час ще прийдеться працювати. Тож, вони це розуміють, поки такого немає", — пояснив він.

За словами очільника міста, в’їхати сьогодні в Маріуполь, як і виїхати, неможливо. Місто лишається закритим.

"Росіяни приватизували собі право вирішувати, кому жити, а кому помирати в Маріуполі, і продовжують цим правом користуватись, цинічно, як справжні фашисти. Передати в місто гуманітарку неможливо. Перемовини йдуть дуже складно. Зараз кожна врятована сотня людей – це перемога", — зазначив він.

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