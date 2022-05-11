Вперше в історії американський штат побратався з областю України

Штат Міссісіпі визнав Хмельницьку область побратимом / Колаж "Сьогодні"

Штат Міссісіпі визнав Хмельницьку область побратимом. Про рішення партнерів оголосив голова Хмельницької ОВ Сергій Гамалій. Вперше в історії американський штат обрав українську область побратимом.

Про це повідомив голова Хмельницької ОДА.

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"Штат Міссісіпі визнав нашу область областю-побратимом. Це вперше в історії штат США ухвалив таке рішення. Вдячний губернатору штату Міссісіпі за підтримку нашої області та нашої країни у такий складний час", – заявив Гамалій.

Міссісіпі розташований на півдні США.

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Вдарили ракетами РФ по інфраструктурному об'єкту у Хмельницькій області

Увечері 28 квітня російські окупанти завдали ракетний удар по інфраструктурному об'єкту у Хмельницькій області. Травмованих немає.

"Сьогодні ввечері під час "Повітряної тривоги" ворог знову атакував нашу державу. Ракети не забули і про Хмельницьку область. Відбувся ракетний удар в інфраструктурний об'єкт в одній із територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області", – повідомив Гамалій.

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