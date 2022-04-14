ВР визнала війну Росії геноцидом проти України

Верховна Рада України визнала геноцид РФ проти нашої країни. Фото: колаж "Сьогодні"

Верховна Рада визнала війну Росії геноцидом проти України. Депутати проголосували за відповідну постанову.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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"Сьогодні знову зібралася Рада. Знову на Грушевського, 5. Засідання традиційно почали з виступу гостей: Голова Сенату Чеської Республіки – Мілош Вистріч, Маршалок Сенату Республіки Польща – Томаш Гродський... Потім проголосували за 22 закони та постанови та кадрові питання", – розповів Железняк.

Так, депутати проголосували за Постанову про Заяву Верховної Ради України "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні".

Трюдо назвав напад Росії на Україну "геноцидом"

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив раніше, що "правильно" охарактеризувати атаки Росії в Україні як "геноцид", повторивши звинувачення президента США Джо Байдена. Про це пише NDTV.

"Я вважаю абсолютно правильним, що все більше людей говорять і використовують слово "геноцид" щодо того, що робить Росія, що зробив Володимир Путін", – сказав Трюдо.

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