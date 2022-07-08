Ворог має частковий успіх на напрямку в Донецькій області – Генштаб

Генштаб опублікував ранкове зведення / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові продовжують бойові дії та мають невеликий успіх у наступальних діях у напрямку Веселої Долини, а також у районі населеного пункту Спірне.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у складі та діяльності підрозділів збройних сил Білорусі у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей не зазначено.

На Сіверському напрямку війська РФ обстріляли з реактивної артилерії та мінометів район населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Харківському напрямку окупанти продовжують ведення оборонних дій. Ворог робив обстріли з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків у районах населених пунктів Харків, Микільське, Леб'яже, Уди, Дементіївка, Верхній та Старий Салтів, Петрівка, Російські Тишки та Байрак. Українські воїни рішуче придушили спробу ворожого штурму у напрямку Дементіївки.

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На Слов'янському напрямку підрозділи російської армії надавали вогненний вплив з артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Волобуївка, Хрестище, Гусарівка, Чепіль, Мазанівка, Долина, Червоне, Богородичне та Адамівка. У районі Богородичного українські військові завдали ворогові втрат під час його чергової спроби наступу та відкинули назад.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам'янського, Дзвінківки та Роздолівки. Ворог вів наступ у напрямку Верхньокам'янського, має частковий успіх.

На Бахмутському напрямку супротивник здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Спірне, Івано-Даріївка, Берестове, Покровське, Вершина, Володимирівка, Зайцеве, Кодема, Клинове та Нью-Йорк. Також завдав авіаційних ударів поблизу Вуглегірської ТЕС.

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На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються перестрілки вздовж лінії зіткнення з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаударів неподалік Василівки, Авдіївки, Новоселівки, Веселого та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої зусилля на недопущенні наступу сил оборони України, також надає систематичну вогневу дію зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення для сковування дій наших військ.

Ситуація в Україні 8 липня