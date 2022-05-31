Ворог недооцінив дух українців: головні заяви влади за 31 травня

Російські окупанти недооцінили силу духу українських захисників. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 97-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк, США передасть Україні нові РСЗВ, а тим часом Європа не бажає сваритися з Путіним.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 31 травня.

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Президент України підбив підсумки 96-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян у ніч на 31 травня і заявив, що одним із головних завдань дня була комунікація для затвердження Європейським Союзом шостого санкційного пакету.

"Я вдячний Шарлю Мішелю, президенту Європейської ради, за підтримку інтересів України, інтересів усієї Європи та за спроби якнайшвидше знайти потрібні компроміси, щоб шостий санкційний пакет Європейського Союзу все ж таки був прийнятий. Росія має відчути набагато більшу ціну своєї агресії", – сказав Зеленський.

Він також додав, що Європі у будь-якому разі доведеться відмовитись від російської нафти. Тому що це – незалежність самих європейців від російської енергетичної зброї.

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Президент розповів, що провів переговори із міністром з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонною, яка прибула з візитом до Києва.

"Крім санкційної тематики ми обговорили і питання оборонної підтримки України, нашої європейської інтеграції та необхідності діяти значно швидше, щоб не допустити ескалації продовольчої кризи у світі. Зараз, через те, що Росія заблокувала наші порти на Чорному морі і захопила нашу частину берега Азовського моря ми не можемо відправити на експорт 22 мільйони тонн зернових, які вже є на складах у нашій країні, це той обсяг, який має вийти на зовнішній ринок, і блокування Росією нашого експорту дестабілізує ситуацію в глобальному масштабі. Як результат – дорожчає продовольство в різних країнах, отже, виникає загроза голоду, в Африці, в Азії, в деяких країнах Європи, ця загроза може перерости в нову міграційну кризу, і це те, чого явно прагне російське керівництво, вони свідомо створюють цю проблему, щоб всій Європі було складно. І щоб Україна не отримала мільярди доларів за свій експорт, саме ті мільярди, які потрібні вже зараз нашій економіці", – пояснив Зеленський.

Український лідер повідомив про розмову з президентом Туреччини Ердоганом, зокрема й про цю загрозу продовольчій безпеці.

"Про те, як можна забезпечити нормальний рух із українських чорноморських портів. І, звичайно, про те, як прискорити завершення цієї війни – війни Росії проти нашої держави. Обговорили і подальшу оборонну співпрацю між Україною та Туреччиною", – зазначив він.

США нададуть Україні РСЗВ MLRS

Україна отримає від США важливу зброю. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

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"Мій друг, директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), ексрадник президента США з питань національної безпеки посол Майкл Макфол написав, що США можуть надіслати Україні MLRS меншої дальності", – написав Єрмак.

Європа веде дивну політику щодо Росії

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав політику Європейського Союзу "дивною". Про це він написав у своєму Twitter.

"Росія не має перемогти, але ми не дамо важку зброю – Росія може образитися. Путін має програти, але давайте без нових санкцій. Мільйони голодуватимуть, але ми не готові до військових конвоїв зерна. Зростання цін – не найгірше, що чекає на демократичний світ із такою дивною політикою", – написав він.

Начальника ГУР Буданова призначили головою штабу з питань поводження з військовополоненими

Кабмін призначив начальника ГУР Кирила Буданова головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Про це повідомила пресслужба Генерального Штабу ЗСУ.

"Тепер Головне управління розвідки Міноборони разом із СБУ займатиметься питаннями військовополонених, зокрема, й обміну", – йдеться у повідомленні.

30 травня віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що обміном військовополоненими тепер займатиметься Головне управління розвідки Міноборони.

Кирило Буданов. Фото: Вікіпедія

Україні та Києву потрібно перманентно готуватися до агресій Росії

Україні та Києву потрібно перманентно готуватися до агресій та нарощувати свою міць, щоб Росія боялася знову напасти. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми бачимо, що ворог недооцінив дух українців. Стало зрозуміло, що лише чисельністю чи зброєю нас не здолати. Мабуть, гарантувати, що від рішення захопити Київ чи Україну хтось відмовиться – це наївно. І цього, мабуть, не станеться навіть тоді , коли закінчиться війна. Маючи таких сусідів під боком – краще перманентно готуватися до агресій і нарощувати свою міць так, щоб сюди просто боялися пхати свій ніс агресори та їхні спільники", – сказав Єнін.

Євген Єнін. Фото: РБК-Україна

Російські окупанти намагаються взяти під контроль Сєвєродонецьк

Основні зусилля окупанти зосереджують на встановленні контролю над містом Сєвєродонецьком, обстрілюють українські війська та цивільні об'єкти вздовж лінії зіткнення Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"На Донецькому напрямку противник завдає вогневої поразки підрозділам наших військ з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджені на встановленні контролю над містом Сєвєродонецьк", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що війська РФ здійснили обстріл цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Довгеньке, Вернопілля, Грушеваха та Велика Камишеваха. Була спроба штурму в районі населеного пункту Долгенько, ворог успіху не мав, відійшов на раніше зайняті позиції. Активні бойові дії відбуваються на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському напрямках.

Протягом попередньої доби ударна авіація Повітряних сил завдала вогневих ударів по окремих підрозділах супротивника на території Харківської, Донецької, Луганської та Херсонської областей. Підрозділами зенітних ракетних військ на Одещині збито крилату ракету Х-22. Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках відбито вісім атак ворога, знищено один танк, чотири артилерійські системи, п'ять бойових броньованих машин і два ворожі автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету Х-59МК.

Втрати російських окупантів становлять 30500 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 30 500 солдатів та 1358 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 31.05 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 30 500 (+150 на добу) осіб ліквідовано,

танків – 1358 (+9),

бойових броньованих машин – 3302 (+20),

артилерійських систем – 649 (+6),

РСЗВ – 207 (+2),

засобів ППО – 93,

літаків – 208 (+1),

вертольотів – 174

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 515 (+8),

крилатих ракет – 120 (+2),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2275 (+11),

спеціальної техніки – 48.

Найбільші втрати противника (минулої доби 30 травня) спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.

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