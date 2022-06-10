Ворог отримав відсіч на Бахмутському напрямку, а під Харковом відмовився воювати – Генштаб

Ситуація в Україні 10 червня / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують наступальні дії на сході України, проте не все йде за їхнім планом. Так, наприклад, на Бахмутському напрямку ворог намагався вести вогневу поразку, але отримав якісну відповідь наших військових і відступив. Під Харковом російські військові відмовилися воювати. Про це на своїй сторінці Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ситуація в Україні

На Волинському та Поліському напрямках підтверджено залучення до охорони кордону у Гомельській області підрозділів спеціальної бригади внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ Білорусі.

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На Сіверському напрямку з боку супротивника ведення активних дій не відзначається, ознак створення ударних угруповань та переміщення окремих підрозділів не виявлено. Ворог обстріляв з мінометів райони населених пунктів Середина-Буда, Рожковичі, Сеньківку та Сопіч.

На Слобожанському напрямку супротивник силами до 30 батальйонних тактичних груп веде бойові дії. Чинить систематичний вогневий вплив з метою сковування дій військ Сил оборони та недопущення їх подальшого просування та виходу на лінію державного кордону.

На Харківському напрямку супротивник продовжує оборонні дії. Основні зусилля супротивника зосереджуються на змісті зайнятих рубежів. Для недопущення переходу в наступ наших військ агресор здійснював артилерійські обстріли українських позицій.

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На Слов'янському напрямку противник активних дій не проводив, зосереджує свої війська, намагається створити умови відновлення наступу.

На Донецькому напрямку ворог продовжує вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення, завдавати ракетних та авіаційних ударів, у тому числі і по населених пунктах.

На Лиманському напрямку ворог активних дій не робив. Обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Григорівка та Серебрянка.

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На Сєвєродонецькому напрямку супротивник безуспішно намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. Підрозділи противника намагалися вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Нірково та Миколаївка. Українські воїни завдали вогневої поразки. Окупанти з втратами відійшли.

Ворог намагався провести розвідку боєм у напрямку населених пунктів Нагірне та Берестове. Отримав відсіч і відійшов.

Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка – Роти, має частковий успіх, закріплюється на зайнятих рубежах.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог надає систематичний вогневий вплив на позиції наших підрозділів з метою сковування дій.

На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога ведуть оборону. З метою посилення угруповання противник провів переміщення підрозділів. Вживає заходів щодо інженерного обладнання раніше зайнятих рубежів. Зокрема, зазначається встановлення мінних загорож у районі населеного пункту Високопілля.

Незважаючи на примусові заходи, що проводяться командуванням окупаційних військ, і надалі фіксуються відмови від участі у бойових діях підрозділів, укомплектованих примусово мобілізованим особовим складом із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілковий підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу в повному складі відмовився від участі в бойових діях.

Минулої доби захисниками та захисниками України на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами супротивника. Підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Наша авіація завдала серії ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу та польових складів супротивника в районах п'яти різних населених пунктів Херсона.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив втрати ворога станом на 10 червня.