Ворог штурмує на двох напрямках і в Сєвєродонецьку — Генштаб

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Розпочалася сто тринадцята доба протистояння України російському воєнному вторгненню. Російські війська не полишають спроб повністю окупувати Сєвєродонецьк та обстрілюють українські позиції на різних напрямках. Про ситуацію на фронті розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках задля перевірки бойової готовності в одній з механізованих бригад Республіки Білорусь відпрацьовано розгортання пунктів приймання мобілізаційних ресурсів з практичним прийманням військовозобов’язаних.

Реклама

На Сіверському напрямку противник демонстративно продовжує утримувати підрозділи збройних сил РФ зі складу Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Ворог вчинив артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Леонівка та Бачівськ Чернігівської та Сумської областей відповідно.

На Слобожанському напрямку противник перегруповує війська, щоб посилити свої наступальні спроможності.

Реклама

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою сковування наших підрозділів та недопущення переходу в наступ ворог здійснював інтенсивні артилерійські обстріли, зокрема і з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Базаліївка, Уди та Верхній Салтів.

На Слов’янському напрямку агресор веде штурмові дії, шукає слабкі місця в оборонних позиціях наших військ. Обстрілював з артилерії різного калібру цивільну інфраструктуру неподалік Пришиба, Долини, Карнаухівки та Вірнопілля.

На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

Реклама

На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів, обстріляв наші підрозділи зі ствольної артилерії в районі Пискунівки.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти продовжують вогневий вплив на підрозділи наших військ з усіх наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.

Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.

На Бахмутському напрямку ворог проводить штурмові дії з метою поліпшення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярівка.

На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичні обстріли з метою сковування дій підрозділів наших військ в районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів.

На напрямку Єгорівка – Шевченко наші військові виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів і недопущенні наступу наших військ та обстрілює їх. Продовжує удосконалення інженерного обладнання позицій в районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

В Чорноморській та Азовській морських операційних зонах основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства. В акваторії Чорного моря противник утримує в готовності до застосування три носії високоточної зброї.

Плани Росії провалюються

Російська влада продовжує стикатися з труднощами в реалізації своїх окупаційних планів на тимчасово захоплених територіях. Українці чинять опір. Це стає на заваді Росії у планах анексії та повномасштабного адмінконтролю. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

У Маріуполі українські партизани спалили п'ять машин МНС РФ, а напередодні Дня Росії зарізали російського рятувальника.

У тимчасово захопленому Херсоні українські патріоти звернулися до російських військових. Вони нагадали окупантам, що Збройні сили України дедалі ближче підбираються до міста і незабаром його звільнять.