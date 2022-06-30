Ворог штурмує район Лисичанського НПЗ, продовжуються бої – Генштаб

Ворог продовжує вчиняти злочини в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

На Харківському напрямку ЗСУ придушили спробу ворожого штурму в районі населеного пункту Дементіївка.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Реклама

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. За наявною інформацією, військові комісаріати зазначених областей вивчають можливості проведення прихованої мобілізації населення.

На Сіверському напрямку без особливих змін.

На Харківському напрямку ворог продовжує обороняти раніше зайняті позиції. Здійснював обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Харкова, населених пунктів Питомник, Українка, Перемога, Дементіївка, Прудянка, Коробочкине та Рубіжне. Захисники рішуче придушили спробу ворожого штурмову в районі населеного пункту Дементіївка. Окупанти відійшли. Завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова.

Реклама

На Слов'янському напрямі ворог проводить перегрупування військ та обороняється. Здійснив обстріл з артилерії різних калібрів у районах Мазанівки, Дібрівного та Краснопілля.

На Донецькому напрямку противник за підтримки артилерії намагається блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автодороги Лисичанськ – Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам'янка та Сіверськ. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Веде наступ поблизу Верхньокам'янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії продовжуються.

На Краматорському напрямку ворог активних бойових дій не вів, обстрілював наші позиції з артилерії.

Реклама

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріл недалеко від Берестового, Покровського та Званівки й авіаційний удар у районі Покровського. Українські воїни зупинили наступ і завдали окупантам значних втрат у районах населених пунктів Клинове та Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював райони Водяного, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілки та Оріхова. Завдав авіаційних ударів по наших позиціях поблизу Авдіївки та Щербаків. Намагався вести штурмові дії у районі Павлівки, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематично обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру і проводить перегрупування військ. Завдав ракетно-авіаційних ударів у районах Князівки, Потьомкиного та Березнегуватого. Вів повітряну розвідку. Зберігається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Наша авіація та ракетно-артилерійські підрозділи успішно продовжують виконання бойових завдань – б'ють по скупченнях ворога та складах боєприпасів.

Раніше ми повідомляли, що окупанти гелікоптерами атакували ЗСУ у відбитих населених пунктах Херсонської області.

Також нагадаємо, на півдні ЗСУ розгромили окупантів та їхню техніку.