Вселенський патріарх закликав евакуювати мирних з Маріуполя та припинити війну

Вселенський патріарх закликав евакуювати людей з українських міст. Фото: колаж "Сьогодні"

Вселенський патріарх Варфоломій після святкового Великоднього богослужіння закликав розблокувати гуманітарні коридори до українських міст, а також здійснити евакуацію мирного населення Маріуполя.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Вселенський патріарх Варфоломій після служби звернувся з проповіддю до християн і привітав з Великоднем, а також висловився про ситуацію в Україні. Так, Владика закликав до припинення війни Росії проти України.

"Сьогодні вночі наші думки з мученицькою Україною і в усіх куточках землі, де панує насильство і порушення людської гідності… Давайте попросимо Воскреслого Визволителя, що цей Великдень стане стимулом для відкриття гуманітарних коридорів, безпечних проїздів в дійсно безпечні райони для тисяч людей, оточених в Маріуполі, цивільних, поранених, літніх людей, жінок і великої кількості дітей. Те ж стосується і всіх інших регіонів України, де розгортається невимовна людська трагедія", – сказав Вселенський патріарх.

Росія відмовилася від великоднього перемир'я

Росія відмовилася встановити великоднє перемир'я. Представник РФ заявив, що перемир'я потрібне для того, щоб українські військові нібито змогли перегрупуватися. Про це у Twitter написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Позиція московського фюрера була озвучена вже через кілька годин на Радбезі", – написав він, опублікувавши відео виступу представника Росії.

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