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Зустріч на Банковій закінчилася: з чим поїдуть Шольц, Макрон, Драґі та Йоханніс

Ірина Ковальчук
16 червня, 16:00
Україна виступає за введення газового ембарго

Єрмак написав, що від ЄС хоче отримати Україна / Колаж "Сьогодні"

Зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом завершилася у Києві на Банковій.

Про це повідомляється на телеграм-каналі Андрія Єрмака.

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Що відомо

"Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції. Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти Росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака. Маємо посилювати тиск на агресора, працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго", – написав Єрмак.

Місцями геноциду

Фото Reuters

Перед переговорами із Зеленським європейські лідери відвідали зруйновані житлові квартали Ірпеня у Київській області.

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Румунський президент Клаус Йоханніс був шокований побаченим.

"Немає слів, щоб описати ту неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми побачили сьогодні в Ірпені. Я закликаю, щоб усі російські злочинці були притягнуті до відповідальності", – написав він у Твіттері.

Що очікувалося

  • Французьке дипломатичне джерело повідомило американському телеканалу CNN, що Париж хоче, щоб Україна повернула собі контроль над Кримом у рамках військової перемоги над Росією. А після закінчення війни будуть потрібні переговори для визначення гарантій безпеки України та відносин між Україною та НАТО.
  • До візиту радник голови ОП Віктор Андрусів припустив, що, ймовірно, Шольц, Макрон та Драґі проведуть переговори з президентом України щодо надання нашій країні статусу кандидата на членство у ЄС. Водночас, можливо, натомість політики переконуватимуть главу держави повернутися до переговорів з Росією.
  • Одразу після закінчення переговорів у Києві було оголошено повітряну тривогу. У найкращих своїх традиціях міжнародний злочинець Володимир Путін відправив європейським лідерам, які посміли приїхати до Києва, смертельний привіт.