Зустріч на Банковій закінчилася: з чим поїдуть Шольц, Макрон, Драґі та Йоханніс

Єрмак написав, що від ЄС хоче отримати Україна / Колаж "Сьогодні"

Зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом завершилася у Києві на Банковій.

Про це повідомляється на телеграм-каналі Андрія Єрмака.

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Що відомо

"Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції. Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти Росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака. Маємо посилювати тиск на агресора, працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго", – написав Єрмак.

Місцями геноциду

Фото Reuters

Перед переговорами із Зеленським європейські лідери відвідали зруйновані житлові квартали Ірпеня у Київській області.

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Румунський президент Клаус Йоханніс був шокований побаченим.

"Немає слів, щоб описати ту неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми побачили сьогодні в Ірпені. Я закликаю, щоб усі російські злочинці були притягнуті до відповідальності", – написав він у Твіттері.

Що очікувалося