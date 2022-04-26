Зустріч країн на підтримку України у Німеччині, приїзд глави МАГАТЕ на ЧАЕС та інші важливі події 26 квітня

Важливі події 26 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 26 квітня, понад 20 країн візьмуть участь в обговоренні підтримки Україні на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині. Крім того, сьогодні глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідає Чорнобильську атомну електростанцію.

Понад 20 країн візьмуть участь у зустрічі щодо підтримки України на авіабазі "Рамштайн"

Сьогодні, 26 квітня, на базі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині понад 20 країн візьмуть участь у конференції щодо підтримки України.

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Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі у п'ятницю, 22 квітня, зазначив, що було запрошено близько 40 країн. Він не назвав, які країни вже погодилися. Однак відомо, що понад 20 країн точно будуть на конференції.

Міністр оборони США Ллойд Остін також запрошений на конференцію, де мова йтиме про оборонні потреби України не тільки для боротьби проти РФ, але і на перспективу для зміцнення української армії.

Глава МАГАТЕ відвідає ЧАЕС

Група експертів МАГАТЕ з ядерної та фізичної безпеки під керівництвом глави Рафаеля Гроссі планує прибути в Чорнобиль 26 квітня. Саме сьогодні річниця катастрофи на електростанції — 36 років з моменту вибуху. Плануються додаткові місії МАГАТЕ на цей та інші ядерні об'єкти в Україні.

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Мета візиту МАГАТЕ на Чорнобильську атомну електростанцію, яка 5 тижнів перебувала під російською окупацією — доставити обладнання, провести радіологічні оцінки та відновити системи моніторингу гарантій.

"Присутність МАГАТЕ у Чорнобилі матиме першочергове значення для нашої діяльності з підтримки України, оскільки агентство прагне відновити регуляторний контроль над АЕС та забезпечити її безпечну та надійну експлуатацію", — сказав Гроссі.

Він зазначив, що найближчими тижнями заплановані додаткові місії МАГАТЕ на цей та інші ядерні об'єкти в Україні.

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. У вівторок, 26 квітня, вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.

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Залізничники вивозитимуть людей із Запоріжжя, Покровська, Харкова, Одеси. Потяги курсуватимуть за такими маршрутами:

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;

4:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пас.

11:30 — 229/230 Харків-Пас. — Ужгород;

22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород.

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.

У Сумській області знову можна оформлювати біометричні документи

З 26 квітня частина підрозділів Управління Державної міграційної служби у Сумській області відновить надання послуг з оформлення біометричних документів.

За інформацією Управління, заяви на отримання паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон прийматимуть у Сумському відділі № 2, Глухівському, Конотопському, Шосткинському, Роменському відділах, а також у Недригайлівському, Краснопільському, Липоводолинському, Кролевецькому секторах.

Працівники служби також просять з розумінням ставитися до того, що в країні триває воєнний час, і питання доставки виготовлених документів до місць їх оформлення лишається проблемним. Адміністративні послуги з виготовлення біометричних документів надаватимуться виключно громадянам України.