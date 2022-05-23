Зустріч у "Рамштайні" пройшла успішно: Резніков показав "нове озброєння" для України (фото)

Міністр оборони заявив, що зустріч щодо допомоги Україні з озброєнням пройшла успішно. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зустріч глав Міноборони понад 40 країн на німецькій авіабазі "Рамштайн", де обговорювали питання допомоги Україні з озброєнням, пройшла успішно.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Я вдячний главі Пентагону Ллойду Остіну за його лідерство у форматі "Рамштайн", до якого приєдналося більше країн. На нашій наступній зустрічі я очікую повідомити про результати використання систем, які сьогодні обговорювали партнери, які повинні змінити гру на полі бою!" – написав він.

Крім цього, до допису він додав зображення бойової космічної станції у всесвіті "Зоряних війн".

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Нагадаємо, Олексій Резніков також повідомив про спільний військовий проєкт із Бундесвером. Твіт з'явився за результатами зустрічі двох міністрів.

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