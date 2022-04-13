ЗСУ ліквідували 10 окупантів під час атаки

Захисники України знищили 10 окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Російські окупанти у середу, 13 квітня, здійснили одну спробу прориву на Сході України. Внаслідок цього українські захисники знищили десятьох окупантів.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
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За інформацією угруповання, окупаційні війська продовжують завдавати ракетні та авіаційні удари, а також обстріли з важкої артилерії.
Протягом доби українським захисникам вдалося знищити:
- 10 російських окупантів;
- БМП — 1;
- МТЛБ (плавучий бронетранспортер) — 1;
- ЗУ-23-2 (зенітна установка) — 1.
ЗСУ ліквідували підполковника РФ
ЗСУ ліквідували підполковника сухопутних військ Росії Дібіра Дібірова Магомадиновича. Військовослужбовець входив до складу путінської армії мотострілецької дивізії.
Дібіров входив до складу путінської армії зі складу 291-го гвардійського мотострілецького полку 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Вона базується у населеному пункті Борза на території Чечні.