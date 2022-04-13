ЗСУ ліквідували 10 окупантів під час атаки

Захисники України знищили 10 окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти у середу, 13 квітня, здійснили одну спробу прориву на Сході України. Внаслідок цього українські захисники знищили десятьох окупантів.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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За інформацією угруповання, окупаційні війська продовжують завдавати ракетні та авіаційні удари, а також обстріли з важкої артилерії.

Протягом доби українським захисникам вдалося знищити:

10 російських окупантів;

БМП — 1;

МТЛБ (плавучий бронетранспортер) — 1;

ЗУ-23-2 (зенітна установка) — 1.

ЗСУ ліквідували підполковника РФ

ЗСУ ліквідували підполковника сухопутних військ Росії Дібіра Дібірова Магомадиновича. Військовослужбовець входив до складу путінської армії мотострілецької дивізії.

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Дібіров входив до складу путінської армії зі складу 291-го гвардійського мотострілецького полку 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Вона базується у населеному пункті Борза на території Чечні.

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