ЗСУ ліквідували 18 300 солдатів РФ і 647 танків – Генштаб

Окупанти зазнають величезних втрат у війні з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні
За останню добу кількість убитих окупантів зросла на 300 осіб. Також ЗСУ продовжують ліквідовувати ворожу техніку армії РФ. З 24 лютого по 4 квітня ЗСУ знищили 647 російських танків, 147 літаків та 134 вертольоти.
Нове зведення опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з початку війни станом на 4 квітня становили:
- особового складу – близько 18 300 осіб (+300);
- танків – 647 (+3);
- бойових броньованих машин – 1844 (+14);
- артилерійських систем – 330 (+5);
- РСЗВ – 107 (+2);
- засобів ППО – 54 (без змін);
- літаків – 147 (+4);
- гелікоптерів – 134 (без змін);
- автомобільної техніки – 1273 (+24);
- кораблів/катерів – 7 (без змін);
- цистерн з ПММ – 76 (без змін);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 (+3);
- спеціальна техніка – 25 (+1).
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4 (без змін).
Дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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