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ЗСУ ліквідували 18 300 солдатів РФ і 647 танків – Генштаб

Наталія Магдик
4 квітня, 10:55
З кожним днем війни, яку розв'язала Росія, збільшується кількість ліквідованих окупантів

Окупанти зазнають величезних втрат у війні з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

За останню добу кількість убитих окупантів зросла на 300 осіб. Також ЗСУ продовжують ліквідовувати ворожу техніку армії РФ. З 24 лютого по 4 квітня ЗСУ знищили 647 російських танків, 147 літаків та 134 вертольоти.

Нове зведення опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Загальні бойові втрати противника з початку війни станом на 4 квітня становили:

  • особового складу – близько 18 300 осіб (+300);
  • танків – 647 (+3);
  • бойових броньованих машин – 1844 (+14);
  • артилерійських систем – 330 (+5);
  • РСЗВ – 107 (+2);
  • засобів ППО – 54 (без змін);
  • літаків – 147 (+4);
  • гелікоптерів – 134 (без змін);
  • автомобільної техніки – 1273 (+24);
  • кораблів/катерів – 7 (без змін);
  • цистерн з ПММ – 76 (без змін);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 (+3);
  • спеціальна техніка – 25 (+1).
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4 (без змін).

Дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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39-й день війни в Україні

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