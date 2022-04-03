ЗСУ ліквідували 18 тисяч окупантів і знищили 143 літаки РФ – Генштаб

Генштаб ЗСУ підрахував загальні бойові втрати противника / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти з початку війни в Україні втратили вбитими близько 18 тисяч осіб, а також тисячі одиниць техніки.
Як повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 18 000;
танків ‒ 644;
бойових броньованих машин ‒ 1830;
артилерійських систем – 325;
РСЗВ – 105;
засоби ППО – 54;
літаків – 143;
гелікоптерів – 134;
автомобільної техніки – 1249;
кораблі/катери – 7;
цистерн з ПММ – 76;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;
Спеціальна техніка – 24;
Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Військові РФ масово відмовляються воювати в Україні
За даними Генштабу ЗСУ, в російській армії все частіше фіксують відмови воювати в Україні.
"Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі в бойових діях. Крім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення. Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу відмовились брати участь у бойових діях на території України. Сплановано їх повернення до пунктів постійної дислокації", – йдеться в повідомленні.