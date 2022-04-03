Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Країна Подробиці

ЗСУ ліквідували 18 тисяч окупантів і знищили 143 літаки РФ – Генштаб

Павло Заяць
3 квітня, 12:02
Втрати російських військових неухильно зростають щодня

Генштаб ЗСУ підрахував загальні бойові втрати противника / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти з початку війни в Україні втратили вбитими близько 18 тисяч осіб, а також тисячі одиниць техніки.

Як повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:

Реклама

особового складу ‒ близько 18 000;

танків ‒ 644;

бойових броньованих машин ‒ 1830;

артилерійських систем – 325;

РСЗВ – 105;

засоби ППО – 54;

літаків – 143;

гелікоптерів – 134;

автомобільної техніки – 1249;

кораблі/катери – 7;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;

Спеціальна техніка – 24;

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

/ Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Військові РФ масово відмовляються воювати в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, в російській армії все частіше фіксують відмови воювати в Україні.

"Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі в бойових діях. Крім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення. Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу відмовились брати участь у бойових діях на території України. Сплановано їх повернення до пунктів постійної дислокації", – йдеться в повідомленні.