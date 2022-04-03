ЗСУ ліквідували 18 тисяч окупантів і знищили 143 літаки РФ – Генштаб

Генштаб ЗСУ підрахував загальні бойові втрати противника / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти з початку війни в Україні втратили вбитими близько 18 тисяч осіб, а також тисячі одиниць техніки.

Як повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 18 000; танків ‒ 644; бойових броньованих машин ‒ 1830; артилерійських систем – 325; РСЗВ – 105; засоби ППО – 54; літаків – 143; гелікоптерів – 134; автомобільної техніки – 1249; кораблі/катери – 7; цистерн з ПММ – 76; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89; Спеціальна техніка – 24; Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

/ Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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