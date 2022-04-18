ЗСУ ліквідували 20 600 російських військових і 790 танків – Генштаб

Українські військові знищили 167 літаків противника / Фото: Колаж: Сьогодні
З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 20 600 солдатів і 790 танків.
Про це повідомляє в Facebook Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація
У Генштабі заявили, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.04 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 20 600 осіб ліквідовано;
- танків ‒ 790 од.;
- бойових броньованих машин ‒ 2041 од.;
- артилерійських систем – 381 од.;
- РСЗВ – 130 од.;
- засоби ППО – 67 од.;
- літаків – 167 од.;
- гелікоптерів – 147 од.;
- автомобільної техніки – 1487 од.;
- кораблі/катери – 8 од.;
- цистерн із ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155;
- спеціальна техніка – 27;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Також у Генштабі заявили, що дані уточнюються.
Фото – facebook.com/GeneralStaff.ua.
Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що втрати української армії у війні з Росією приблизно у 8-10 разів менші, ніж в окупантів.