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ЗСУ ліквідували 21 000 окупантів та знищили 829 танків – Генштаб

Павло Заяць
21 квітня, 09:43
Втрати ворога зростають щодня

Українська армія знищила близько 21 000 військових РФ та тисячі одиниць ворожої техніки / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про поточні втрати російських військ у війні в Україні.

Як повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.04 орієнтовно становлять:

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  • особового складу – близько 21 000 осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 829 од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 2118 од.;
  • артилерійських систем – 393 од.;
  • РСЗВ – 136 од.;
  • засобів ППО – 67 од.;
  • літаків – 172 од.;
  • гелікоптерів – 151 од.;
  • автомобільної техніки – 1508 од.;
  • кораблі/катери – 8 од.;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166;
  • спеціальної техніки – 27;
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

Україна може розпочати наступ до 9 травня – Арестович

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ЗСУ до 9 травня можуть отримати від західних союзників нове озброєння – ЗРК, протикорабельні ракети, танки.

Радник голови ОП наголосив: якщо все це приїде до України, то до 9 травня українська сторона різко додасть у бойових можливостях.

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"Стояти і дивитися на місці ми не будемо. Ми радісно пострибаємо десь уперед", – додав Арестович.