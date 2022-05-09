ЗСУ ліквідували 25 650 російських окупантів – Генштаб

Окупанти втратили понад тисячу танків. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1145 танків та ліквідували близько 25 650 російських військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.05 орієнтовно склали:

особового складу 25 650 осіб ліквідовано;

танків – 1145;

бойових броньованих машин – 2764;

артилерійських систем – 513;

РСЗВ – 185;

засобів ППО – 87;

літаків – 199;

вертольотів – 158;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1970;

кораблів – 12;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377;

спеціальної техніки – 41;

крилатих ракет – 94.

Найбільші втрати противника за 8 травня спостерігалися на Авдіївському напрямку.

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Раніше ми повідомляли, що у Запорізькій області ЗСУ ліквідували понад 100 окупантів.

Також нагадаємо, десантники показали, як знищують російські танки.