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ЗСУ ліквідували 25 650 російських окупантів – Генштаб

Марія Дмитренко
9 травня, 10:25
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Окупанти втратили понад тисячу танків. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військові від початку вторгнення РФ знищили 1145 танків та ліквідували близько 25 650 російських військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.05 орієнтовно склали:

  • особового складу 25 650 осіб ліквідовано;
  • танків – 1145;
  • бойових броньованих машин – 2764;
  • артилерійських систем – 513;
  • РСЗВ – 185;
  • засобів ППО – 87;
  • літаків – 199;
  • вертольотів – 158;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1970;
  • кораблів – 12;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377;
  • спеціальної техніки – 41;
  • крилатих ракет – 94.

Найбільші втрати противника за 8 травня спостерігалися на Авдіївському напрямку.

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Раніше ми повідомляли, що у Запорізькій області ЗСУ ліквідували понад 100 окупантів.

Також нагадаємо, десантники показали, як знищують російські танки.