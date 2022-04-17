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ЗСУ ліквідували вже 20 300 російських окупантів – Генштаб

Інна Собора
17 квітня, 10:06
Знищено також вже понад 2 тисячі бойових броньованих машин та майже 800 танків

В Україні знищені вже 20 300 окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія з початку вторгнення в Україну втратила 20 300 тисяч особового складу та кілька тисяч одиниць військової техніки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 20 300 осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 773 одиниці;
  • бойових броньованих машин ‒ 2002 одиниці;
  • артилерійських систем / artillery systems – 376 одиниць;
  • РСЗВ – 127 одиниць;
  • засоби ППО – 66 одиниць;
  • літаків – 165 одиниць;
  • гелікоптерів – 146 одиниць;
  • автомобільної техніки – 1471 одиниця;
  • кораблі /катери / boats – 8 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148;
  • спеціальна техніка – 27;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Однак остаточні дані наразі уточнюються.

Росія відправляє застарілу техніку

Росія почала постачати для війни в Україні стару техніку, яка вже була списана – про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, помічені машини та установки 60-х років, які залишалися лише у застарілих військових частинах.

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"Немає техніки! Є проблеми з технікою, тепер це замиготіло, і можна говорити про фактичні підтвердження. БТР-60 і "Град-1" це далі вже нікуди падати. От і вся історія. Це кінець війни, вона програна Росією", – сказав він.

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