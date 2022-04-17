ЗСУ ліквідували вже 20 300 російських окупантів – Генштаб

В Україні знищені вже 20 300 окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні
Російська армія з початку вторгнення в Україну втратила 20 300 тисяч особового складу та кілька тисяч одиниць військової техніки.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 20 300 осіб ліквідовано;
- танків ‒ 773 одиниці;
- бойових броньованих машин ‒ 2002 одиниці;
- артилерійських систем / artillery systems – 376 одиниць;
- РСЗВ – 127 одиниць;
- засоби ППО – 66 одиниць;
- літаків – 165 одиниць;
- гелікоптерів – 146 одиниць;
- автомобільної техніки – 1471 одиниця;
- кораблі /катери / boats – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148;
- спеціальна техніка – 27;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Однак остаточні дані наразі уточнюються.
Росія відправляє застарілу техніку
Росія почала постачати для війни в Україні стару техніку, яка вже була списана – про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, помічені машини та установки 60-х років, які залишалися лише у застарілих військових частинах.
"Немає техніки! Є проблеми з технікою, тепер це замиготіло, і можна говорити про фактичні підтвердження. БТР-60 і "Град-1" – це далі вже нікуди падати. От і вся історія. Це кінець війни, вона програна Росією", – сказав він.
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