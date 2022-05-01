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ЗСУ на Донбасі збили два літаки Су-25 і чотири "Орлани"

1 травня, 00:37
Українські бійці знищили чимало техніки загарбників

Українські бійці знищили 8 танків та 24 одиниці броньованої техніки. Колаж "Сьогодні"

Українські бійці Операції об'єднаних сил протягом 30 квітня успішно відбили дев'ять атак російських військ, зокрема знищили два літаки Су-25.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Деталі

Так, на Донецькому та Луганському напрямках військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили 9 атак супротивника, знищивши при цьому:

  • 8 танків;
  • 1 артилерійську систему;
  • 24 одиниці бойової броньованої техніки;
  • 1 бойову спеціальну машину;
  • 5 автомобілів ворога, у тому числі 2 паливозаправники.

У той же час підрозділи ППО в небі над Донбасом збили два літаки Су-25 та чотири безпілотники типу "Орлан-10".

РФ зосередила у Чорному морі близько 20 крилатих ракет

Російські окупанти зосередилив акваторіях Чорного моря три носії крилатих ракет типу "Калібр". Їхній сумарний залп – близько 20 ракет.

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Окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти України. Для поразки об'єктів у Харківській та Донецькій областях загарбники виконали щонайменше 30 зльотів літаків.

Крім того, ворог здійснив ще 32 літако-вильоти далекими бомбардувальниками, з яких щонайменше 8 атакували Маріуполь. Також у Міноборони попередили про можливі ракетні удари з Чорного моря.

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