ЗСУ на Донбасі збили два літаки Су-25 і чотири "Орлани"

Українські бійці знищили 8 танків та 24 одиниці броньованої техніки. Колаж "Сьогодні"

Українські бійці Операції об'єднаних сил протягом 30 квітня успішно відбили дев'ять атак російських військ, зокрема знищили два літаки Су-25.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Так, на Донецькому та Луганському напрямках військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили 9 атак супротивника, знищивши при цьому:

8 танків;

1 артилерійську систему;

24 одиниці бойової броньованої техніки;

1 бойову спеціальну машину;

5 автомобілів ворога, у тому числі 2 паливозаправники.

У той же час підрозділи ППО в небі над Донбасом збили два літаки Су-25 та чотири безпілотники типу "Орлан-10".

РФ зосередила у Чорному морі близько 20 крилатих ракет

Російські окупанти зосередилив акваторіях Чорного моря три носії крилатих ракет типу "Калібр". Їхній сумарний залп – близько 20 ракет.

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Окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти України. Для поразки об'єктів у Харківській та Донецькій областях загарбники виконали щонайменше 30 зльотів літаків.

Крім того, ворог здійснив ще 32 літако-вильоти далекими бомбардувальниками, з яких щонайменше 8 атакували Маріуполь. Також у Міноборони попередили про можливі ракетні удари з Чорного моря.

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