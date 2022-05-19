ЗСУ не припинять вогонь та повернуть усі окуповані території: головні заяви влади за 19 травня

ЗСУ не припинить огонь поки Росія повністю не виведе війська з України. Фото: коллаж "Сьогодні"

В Україні 85-й день повномасштабної війни з Росією. ЗСУ не припинять вогонь, поки РФ повністю не виведе війська з України та не поверне всі окуповані території.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 19 травня.

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Президент України підбив підсумки 84-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян вночі проти 18 травня і повідомив, що, за словами одного з представників російської держави, окупанти для економії ракет почали застосовувати в Україні комплекси лазерної зброї.

"Тобто понад дві тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу ракет. Далі – лише залишки", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Росія кидає в бій недосвідчених строковиків як гарматне м'ясо, мародерів, які вперше бачать нормальну побутову техніку в чужій країні.

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"Воюють старою радянською "бронею" без сучасного захисту. Забороненими фосфорними бомбами, якими вони спалюють школи та звичайні житлові будинки. І ракетами, більшість з яких витрачена російською армією на знищення абсолютно цивільної інфраструктури без жодного стратегічного воєнного результату. У цю добу вони били так ракетами по Миколаєву, а також по Дніпру. У пропаганді нацистської Німеччини був такий термін – "вундервафе". Чудо-зброя. І ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія намагається знайти своє "вундервафе". Нібито лазерне. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення", – наголосив український лідер.

Зеленський також розповів, що підписав укази про продовження воєнного стану та строк загальної мобілізації і пообіцяв повернути окуповані Росією українські міста.

"Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі наші міста і громади, які перебувають під окупацією – під тимчасовою окупацією, – мають знати, що Україна повернеться", – заявив він, додавши, що Україна поверне і Крим, і Донбас.

Зеленський подякував легендарному футболісту Андрію Шевченку за те, що той став першим амбасадором нового національного бренду України – United24.

"Це дуже потрібна державі саме зараз платформа, яка допомагає, зокрема, збирати кошти на підтримку України. Будь-яка людина у світі – в один клік – може зробити свій внесок у нашу перемогу. Причому за тим напрямком, який вважає найважливішим. Наприклад, оборона та розмінування, медична допомога чи відновлення країни. І вже на початку червня зможемо побачити перший спеціальний захід у Лондоні за участю Андрія Шевченка на підтримку United24" , – розповів президент.

Новим послом США в Україні стане Бріджит Брінк

Новим послом США в Україні стане Бріджит Брінк, яка працювала раніше у Словаччині, Узбекистані та Грузії. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

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"Сенат США вже проголосував за її призначення. Американське посольство нещодавно повернулося до Києва. Це дуже важливе рішення для України", – написав Єрмак.

ВСУ не припинять вогонь, поки Росія повністю не виведе війська з України

ВСУ не припинять вогонь, поки Росія повністю не виведе війська з України. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Не пропонуйте нам припинення вогню – це неможливо без тотального виведення військ РФ. Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років. Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа – зброя, санкції та гроші", – написав Подоляк.

Невизначеність щодо європейської перспективи України має припинитися

Невизначеність щодо європейської перспективи України, яку практикують деякі столиці ЄС останніми роками, зазнала невдачі й має бути припинена. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

За його словами, це тільки надихнуло Путіна.

"Нам не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України та зачіпають почуття українців", – наголосив глава українського МЗС.

Російські окупанти безуспішно спробували вести наступ на Донбасі

Російські окупанти намагаються вести наступ на Донбасі, однак у більшості випадків удачі не мали і були змушені відступати. На Харківському напрямку росіяни контратакують і прагнуть повернути втрачені позиції. ЗСУ успішно відображають атаки. Про це повідомляє у зведенні Генштаб ЗСУ станом на 19 травня.

"З артилерії та мінометів ворог здійснив обстріл населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях, завдав ракетного удару по населеному пункту Десна. Продовжує спроби ведення повітряної розвідки за допомогою БПЛА на вказаному напрямку", – йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку супротивник обстрілював цивільну інфраструктуру, завдавав ракетних ударів і намагався закріпитися на зайнятих раніше позиціях. Застосував оперативно-тактичну та армійську авіацію з метою руйнування цивільних об'єктів у районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка, Новомихайлівка та Оріхове.

За даними Генштабу, у районі населеного пункту Олександрівка, щоб поповнити втрати 107-го стрілецького батальйону, що становлять понад 50%, прибули 260 військовослужбовців, які раніше були на Харківському напрямку.

Втрати російських окупантів становлять 28 500 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 28 500 солдат та 1254 танки. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.05 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 28500 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1254 (+3) од.,

бойових броньованих машин – 3063 (+20) од.,

артилерійських систем – 595 (+9) од.,

РСЗВ – 199 (+0) од.,

засобів ППО – 93 (+2) од.,

літаків – 203 (+1) од.,

гелікоптерів – 167 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14),

крилатих ракет – 103 (+1) од.,

кораблів / катерів – 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2157 (+20) од.,

спеціальної техніки – 43 (+0) од.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

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